〈台北都會〉跳蛙公車三峽→內科 民喊增班

2018-06-25

民眾自創路線 幾乎班班客滿

〔記者何玉華／新北報導〕新北市、台北市、基隆市合作推出的「跳蛙公車」APP服務平台，至今已開通廿多條路線，其中六條是民眾自行募集達到搭乘人數的門檻後，由公車業者配合開設，其中以「三峽─內湖科學園區」路線的反應最熱烈；但在六條路線中，「亞東醫院─永和永元路」、「淡水─台北市政府」這兩條路線因為只有零星乘客，營運兩週後已喊卡。

台北客運：民眾可透過APP募集乘客

「跳蛙公車」分為兩種營運型態，第一是市府及客運業者規劃的路線，第二是民眾自行募集乘客並達到規定的人數門檻後，向業者申請。台北客運總經理李建文表示，「三峽─內湖科學園區」的自創路線公車，週一到週五幾乎班班客滿，吸引部分開車族也打算改搭公車，但口說無憑，還是希望民眾透過「跳蛙公車」APP自創路線來募集乘客，先達到廿人的開通門檻，並在通車日的前三天、超過廿人預購連續五天車票後，就會增闢行駛班次。

李建文說，乘客中有高達九十五％使用一二八○元的定期票，五％是月票，並沒有使用單次計費的乘客，以目前單趟五段票、共七十五元計算，使用定期票相當划算。

新北市交通局在二○一五年四月推出首條「跳蛙式」公車，從三芝到捷運紅樹林站，沿途只停靠七個站，比一般公車減停卅八站、節省約十五分鐘車程，服務三芝地區學生及上班族通勤往台北市，目前仍維持上午六點、六點半兩個班次營運。

交通局進一步在今年初創設「跳蛙公車APP」，開放給民眾規劃路線、自行募集乘客，累計已開通六條路線，「三峽─內湖科學園區」路線，週一到週五的上午七點不到，公車總站就出現長長人龍，不少民眾在「三峽愛北大」臉書社團留言，紛紛表達「增加班次+1」，業者回應將盡速籌劃增加班次。

有熱門路線擬增加班次，但也有營運不如預期而夭折的，包括最早開辦的「亞東醫院─永和永元路」、「淡水─台北市政府」，這兩路線營運僅約兩週，後來都只剩零星人數搭乘，業者已宣布停駛。

市府交通局運輸管理科科長林碧芬表示，這兩條停駛的路線，都是在尚未設定訂票門檻以前就先開通的，目前APP平台已增加訂票達到一定人數且三天前先購票，業者才會開通的門檻，民眾可以下載「跳蛙公車APP」，內有「自創路線」、「募集路線」與「線上訂票」三大功能，依需求操作填選，目前的訂票機制與月票、定期票整合，仍有技術上的困難，正努力克服中，要讓民眾搭公車更方便。