〈北部〉竹市將建4家大醫院 民憂成空包彈

2018-06-25

記者洪美秀／專題報導

台大等興建案 醫療前景似乎看好

新竹市長期缺乏醫學中心等級的大型醫院，兒科夜間急診與門診也不足，隨著市府催生首間BOT兒童醫院，台大新竹湳雅院區案也與市府簽定合作備忘錄，交通大學則已向衛福部提出在博愛校區申建急重症智慧醫院，元培醫事科技大學也有意興建附設醫院，醫療資源的改善似乎前景看好。

衛局：解決竹竹苗醫療資源不足問題

至於是否會有供過於求疑慮，新竹市衛生局副局長楊清媚強調，竹竹苗地區的醫療資源長期不足，未來即使兒童醫院及台大新竹湳雅院區和交大博愛校區智慧醫院及元培醫事科大附設醫院未來十年都順利蓋建，竹竹苗地區的急重症醫療資源仍有成長空間，而且配合衛福部的跨區醫療分級和民眾就醫選擇，醫院應該不會有「供過於求」情況，而是民眾就醫選擇多了，對提升醫療品質和舒緩跨區就醫都有一定的效益。

各興建案均面臨困難與挑戰

但實際上，這些規劃案各自都有面臨的困難與挑戰，民眾憂心的不是未來醫療資源供過於求，而是這些醫院申建案會不會只是空包彈或僅停留在紙上談兵和公文往返。

兒童醫院興建案 卡在馬偕人事爭議

其中兒童醫院，由馬偕醫院取得興建營運權，市府並與院方簽定契約，今年四月三日已把建功高中對面的土地點交給馬偕醫院，進入四年的興建期。

新竹市衛生局雖強調，目前已進入環評、都市設計審議和交通評估階段並依法召開公聽會，有信心二○二二年四月前興建完成。但至今仍無動靜，問題卡在馬偕醫院總院正捲入誰才是「董事長」的爭議，加上環評及交通評估等程序耗時，都影響興建進度。

台大湳雅院區 面臨市有地撥用等問題

談了十幾年的台大新竹醫院湳雅院區案，市府今年完成都市計畫文大用地變更，並與院方簽署合作備忘錄、啟動市地重劃工程，但台大醫院能否同步啟動預算編列、工程整體規劃、用地取得等作業？加上送中央機關審查需三年以上時程，台大與市府也要面臨二．零八公頃市有地有償或無償撥用的攻防，市府雖釋出善意，但是否同意將市有地平白送給台大，都還是未知數。

交大產學合作建醫院 衛福部有疑慮

至於交通大學與陽明大學合作，五年內要投資逾四十八億元，在交大博愛校區興建全台首間智慧型醫院，號稱是五百床急重症大型醫院。但衛福部對交大要將土地「租」給校友會，採「基金會」方式進行醫院運作和興建的產學合作方式有疑慮，已要求具體說明產學合作實質內容，能否獲得核准仍有變數。

元培醫大有意興建 未見送申請文件

元培醫事科技大學也有意興建附設醫院，並準備向教育部及衛福部提出設立三百床附設區域教學醫院的計畫案。然而據了解，校方只是在規劃籌備階段，新竹市衛生局也證實並未收到衛福部或教育部有函文相關的申請文件。