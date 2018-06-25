〈中部〉褒忠仁鳴橋通車 人瑞帶頭走

2018-06-25

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣褒忠鄉明正橋因橋梁跨距不足，為避免汛期洪水危及交通安全及農民出入，經嘉邑行善團施作完工並定名「仁鳴橋」昨天通車，一○五歲人瑞阿嬤盧林金、一○○歲張林饁帶頭走，氣氛熱絡。

褒忠鄉馬鳴山「仁鳴橋」昨天通車啟用典禮，雲林縣長李進勇、嘉邑行善團理事長蔡萬華、褒忠鄉長張政國、立委張麗善、雲林縣府工務處長黃凱達、新聞處長張凱傑等人都出席祝禱通車平安順利。

在雲一○八縣道的明正橋，舊橋橋梁跨距不足，不符馬公厝大排治理規劃，若逢豪雨洪水易造成鄰近地區淹水，甚至波及沿線農田，經褒忠鄉公所及地方各界積極爭取協助，雲林縣府補助設計監造費一百五十萬元，嘉邑行善團施作橋梁工程及引道工程經費二千六百萬元。

李進勇指出，嘉邑行善團和縣府建立良好合作模式，不遺餘力推動雲林基礎建設；張政國指出，明正橋因鄰近褒忠馬鳴山，經地方各界協議改名為「仁鳴橋」，感謝嘉邑行善團及熱心志工協助修繕。

嘉邑行善團理事長蔡萬華說，新橋長廿公尺、寛廿二公尺，是行善團施作完工的第五百卅八座橋，完工後升高橋梁高程，增加大排通水斷面以減少水患，感謝所有熱心人士參與，讓橋梁得以順利施工建造，通車後便利地方人車通行及農產運輸。

大伙兒完成上香祝禱後，人瑞阿嬤盧林金、張林饁在眾人攙扶下走帶領群眾走踏新橋，當地社區民眾跳花鼓盛大慶祝。