〈中部〉感恩病父獲熱血 連4年辦捐血

2018-06-23

一年最多辦4次 民眾共襄盛舉

〔記者廖淑玲／雲林報導〕十年前因父親病重大出血，在醫院仰賴捐血才得救，家住北港的蘇淑芬發願辦捐血，並成立平安喜樂會，連續四年在嘉義中正大學、虎尾科技大學辦捐血，感謝學生及社區民眾共襄盛舉。

經營保健用品的蘇淑芬，因十年前父親兩次重大傷病，在鬼門關前徘徊之際，都需要大量輸血，她奔走在醫院和血庫時，等到領到一袋袋鮮血時，發現每一袋血都是病患和家屬熱切的期待，暗下決心一定要回報。

四年前，蘇淑芬就分別在中正大學和虎尾科技大學舉辦捐血活動，一年最多辦四次，而且特別會贈送禮券和一些民生用品，吸引大家共襄盛舉，即使每次花費都需要數十萬元，她和家人仍無怨無悔，全力以赴。

每次花費數十萬 蘇淑芬無怨悔

昨天一大早，蘇淑芬和員工就來到虎尾科技大學大門前佈置，校方則提供桌椅等設備，台南捐血中心開來三輛捐血車，雖中午虎尾下了一陣午後雷陣雨影響，人數稍減，但一天下來仍捐得近六百袋鮮血。

台南捐血中心需提供雲嘉南等縣市一個月要提供三萬三千袋至四萬袋，缺血情況相當嚴重，蘇淑芬說，目前不僅是開刀房缺血，連洗腎和癌症病患都需要血袋，希望大家踴躍捲起袖子捐出熱血。

蘇淑芬指出，大學生比較熱情，血液品質又好，但如何吸引他們來參加也是一項考驗，所幸大家都很支持，讓她能夠繼續辦下來，也歡迎更多人加入捐血的行列。