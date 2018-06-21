〈中部〉台大雲林學士後護理系 錄取率13％

2018-06-21

錄取30人 男2人女28人

〔記者廖淑玲／雲林報導〕破天荒！台灣大學下學年度起在雲林開辦學士後護理學系，不分性別、年齡、大學畢業科系，報名人數二百廿七人，正取卅人，錄取率一成三，男女比例二比廿八，唯一光電博士落榜，可見競爭激烈程度。

首度在台北以外獨立招生

台灣大學學士後護理系完成招生，昨天在雲林台大分院虎尾院區舉辦說明會，台灣大學副校長張慶瑞表示，雲林開辦學士後護理系是該校首次在非台北以外縣市獨立招生，雲林各大專院校無護理相關學系，課程規劃首重培育護理專業人才，未來也希望推動其他系到雲林，落實雲林設校承諾。

222人應試 光電博士落榜

台灣大學醫學院院長張上淳說明，師資除了合聘現有台大醫學院護理系教師、台大醫學院基礎醫學教師，將陸續遴聘三名專任及三名專案教師，以及台大醫學院附設醫院體系具碩、博士以上的護理師及臨床護理教師，共同擔任課室及臨床教學，肯定都是一流人才。

第一屆護理系主任胡文郁指出，此次報考熱烈，實際參加口試及英文專業術語小筆試二百廿二人，錄取卅人，有一人是師範大學碩士生，唯一光電博士因考量專業不符未獲錄取。

台大醫院雲林分院院長黃瑞仁強調，會結合地方資源，培育解決人口老化、長照健康議題的護理專業人才，留才在雲林服務。