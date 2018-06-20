〈南部〉高屏溪流量 估可撐2個月

2018-06-20

〔記者陳文嬋、王俊忠／綜合報導〕受西南氣流影響，南台灣昨降雨終於下對地方，南化水庫雨量逼近百毫米；水利單位表示，有助改善南台灣水情，本週仍有降雨機會，後續待觀察。

南台灣從本月十三日迄今降雨一週，高屏溪集水區累計降雨近四百毫米，昨流量每秒突破三千五百多噸，但原水濁度飆高達九千NTU，水公司除了以伏流水等備援用水，並緊急動用南化聯通管，調度南化水庫水量，調配高雄民生用水，才化解供水危機。

由於高雄與台南共用南化水庫，南化水庫集水區累計一週雨量二百六十多毫米，昨天降雨終於下對地方，雨量逼近百毫米，總計入流量三千一百萬噸，其中包括從高雄山區甲仙堰引旗山溪入庫水量一千多萬噸，蓄水率提升至四成，預估可撐二個月。

水利單位表示，高屏溪流量預估可撐二個月，阿公店水庫蓄水率增加達四成六，水公司規劃作為備援用水，因應高屏溪高濁度，避免動用南化水庫水量，也確保農業用水供水無虞。

水利單位指出，這波降雨挹注水庫集水區，有助改善南台灣水情，由於西南氣流今起將逐漸減弱，週五過後降雨類型，恐轉型為山區午後雷陣雨，水利署除持續從高雄山區引水入庫外，只要天氣狀況符合要件，仍將把握機會實施人工增雨。

農委會農糧署南區分署表示，目前南部地區今年一期水稻值收穫期，因受到近來連日豪雨影響，局部地區水稻倒伏、發芽品質受損，為減輕稻農損失，分署從即日起至六月三十日止啟動嘉義、台南、高雄、屏東等區域災害稻穀收購機制。