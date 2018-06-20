〈台北都會〉打姚文智政見 市府一天開兩記者會

2018-06-20

藍綠議員：柯將公務員當選戰工具攻擊對手

〔記者沈佩瑤、郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲近日與民進黨參選人姚文智政見交鋒，昨早受訪，柯再脫口酸姚的政見「到底是真的還假的？」並輕描淡寫說，每天忙市政，選舉還沒什麼準備。但都發局、交通局昨下午再加碼開記者會批評姚的政見；國民黨、民進黨台北市議員皆批評，柯公私不分，已將北市府公務員當成選戰工具攻擊對手。

柯文哲指示 「自己局處自己救」

據了解，柯文哲近日市政會議指示，「自己局處自己救」，要即時回應外界政策質疑，且要各局處六月底前盤點他三年半政績，並要求觀傳局拍片宣傳。

柯文哲昨早原本未安排媒體受訪，搭公車上班時被媒體包圍，柯又透露六月底將辦競選總幹事海選。

通勤途中，談到姚文智拋出兩項政策，將雙北一二八○元月票改為零元、以十分之一預算蓋完兩萬戶公共住宅。柯文哲酸說，很想問「到底是真的還假的？」就像學校是否要裝冷氣議題，很多人只有政治判斷，卻沒有政策判斷，還拚命加碼。

捷運月票、公宅 兩局處回擊

交通局下午開記者會，指若要零元搭到飽，每年補貼金額至少三百億元；如以姚文智主張的電子支付繳費及廣告收入補貼，折抵一二八○元達成零元吃到飽，每個月消費額得廿五．六萬元。至於國民黨市長參選人丁守中拋八百元月票，交通局指至少要補貼卅五億元。

都發局長林洲民下午也開記者會指，估算姚文智公宅政見，要六十年才可達到兩萬戶公宅數量，且九成營建成本需來自民間投資，代價是民間資本讓都市發展的天平失衡，「社會不公義負面現象是可想而知」。

但台北市議員王世堅受訪批，柯文哲宣稱花兩千萬元打選戰，市府卻一天開兩場記者會攻擊市長的對手，納稅錢淪選戰工具，市民應理解不用花錢的代價最昂貴。北市議員吳世正也指，市府公務員可辯護政策，但不是柯的競選幹部，不該去攻擊市長對手的政見；這工作應由柯競選總幹事負責，柯公私不分，過去市長未曾這樣做。

市府：未動用公務資源打選戰

北市府發言人劉奕霆表示，並無動用公務資源打選戰，若外界對政策推動內容有疑慮，市府本就有必要對市民大眾解釋說明。