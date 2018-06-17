〈北部〉新建烏石港轉運站 上廁所要「跑百米」

2018-06-17

上千萬打造 預計七月中營運

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮烏石港轉運站預計七月中營運，預估每年有十萬到二十萬載客量，地方民代目睹已完成的站體，竟沒廁所、冷氣，狹長站體遮蔽不足，難以遮風避雨，坦言好失望；縣府建設處表示，因腹地限制，無法面面俱到，如果完成鐵路高架化，產生新的腹地，就會另建轉運站。

頭城鎮外澳沙灘躍居為新興玩水勝地，遊客數激增，卻沒有國道客運停靠，乘客必須到五公里外的礁溪轉運站搭車，縣府原本打算在頭城市區新建轉運站，與頭城火車站共構，但因鐵路尚未高架化，當地腹地不夠，轉向較偏遠的烏石港設站。

站體陽春 沒廁所、遮蔽不足

烏石港轉運站工程經費約一千一百萬元，去年二月開工，設置三個候車月台，兩個由國道客運使用，縣內客運及市區巴士共用一個月台，外觀以鯨豚在海上翻躍意象設計，融合烏石港賞鯨旅遊特色與海港地景，委由國光客運經營，七月中旬起開放一條國道客運、四條市區公車路線停靠。

頭城鎮代林連生等人看到興建完成的站體外觀，直呼好失望，他指轉運站空蕩蕩，沒有廁所、售票區及冷氣裝備，狹長的站體遮蔽不足，擋不住陽光、雨與強風，只是個公車停靠站，並非轉運站，另名鎮代林詩穎認為，烏石港轉運站站體太小，難以消化搭車人潮。

宜縣府：腹地小 百米外有廁所

縣府評估，烏石港腹地不大，評估載客運量不若宜蘭及羅東轉運站，以停靠站規模規劃，設計成具有節能減碳概念的通風站體，一百公尺外的環教中心，有廁所、冷氣給大家使用，至於轉運站售票設備已陸續建置。

鐵路高架後 共構室內轉運站

建設處表示，烏石港轉運站將成為頭城地區國道及市區公車轉運基地，鐵路高架化完成後，頭城火車站有了腹地，新的轉運站與火車站共構，朝大型室內轉運站作設計。