〈南部〉王禮再捐千萬 設第3個公益基金

2018-06-15

嘉惠將軍、北門、學甲

〔記者楊金城／台南報導〕揪甘心，九十歲大善人王禮再捐一千零三十萬元給學甲區公所成立第三個「王禮公益暨急難獎助金」專戶，昨天在學甲公所由他親自頒發獎學金給學甲國中、國小學生四十五人，每人二千元獎學金，鼓勵學生認真讀書，得獎學生開心地和愛心爺爺合影留念。

王禮的故鄉在台南市將軍區，位在昔日「北門郡」（今學甲、將軍、北門、佳里、七股和西港區），王禮說，未來南市行政區如整併，大北門六區變成一個行政區，將再比照捐助佳里、七股和西港成立另三個王禮公益基金。

用於助學、急難救助

六年前，王禮在將軍區公所、北門南鯤鯓代天府協助下，找到失蹤多年的王母墓塚，為回饋地方，先捐贈一千零三十萬元給將軍公所成立公益基金，其中三十萬專戶專款專用獎學金，一千萬專戶用於急難救助，去年另捐贈一千零三十萬元公益基金給北門區公所，因王禮是學甲女婿，今年再捐一千零三十萬元給學甲區公所成立第三個王禮公益基金，傳為地方美談。王禮在高雄更捐一億元建圖書館。

王禮出生在將軍區將貴里角帶圍，十幾歲就離鄉到高雄打拚，從學徒做起，卅多歲出來創業，創辦隆興鋼鐵公司，經營有成。王禮不僅是一個成功的企業家，更有飲水思源、回饋故鄉的精神，學甲區長邱志榮表示，王禮的善行義舉、白手起家的奮鬥史，是值得後輩學習的典範。王禮當面鼓勵學甲學生認真讀書、孝順父母。邱志榮說，期許獲獎學生，將來如有成就，要把王禮獎勵教育的愛心傳承下去。