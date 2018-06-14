〈南部〉端午連假吸客 恆春半島交通疏導

2018-06-14

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕端午節三天連假週末登場，警方預估將超過五萬人湧入屏東恆春半島，已規劃縝密交通疏導計畫，除呼籲出遊民眾遵循疏導作為，因中央氣象局預估全台會有雨勢，也提醒雨中行車注意安全

時序進入炎熱夏季，端午連假一向吸引大量遊客訂房，警方預估大量車潮進入恆春半島，將於各重要路段及易肇事地點加強疏導及執法，呼籲民眾南下避開上午九點至下午二點的尖峰時段。

台一線枋寮段 16日調撥車道

南台灣通往墾丁及台東必經的枋寮地區，連假期間常出現車多壅塞狀況，枋寮分局預計十六日於台一線四三六公里（水底寮五岔路口） 至台一線四四一公里（中山路口），進行全長約五公里調撥車道。

替代道路分流 墾丁留意交管

替代道路分流措施，則是北上由台一線北上四三八‧七公里處，右轉沿山公路、左轉農場路沿台一線戰備跑道往南州交流道；南下從台一線四三三‧二公里處，右轉永翔路沿屏南路轉台十七線往台東、墾丁方向。

恆春分局針對墾丁地區，台二十六線車城海口至車城橋間，道路分隔島全面封閉，禁止車輛停等迴轉及行人穿越，南區除了易塞車的南灣周邊嚴禁臨停，墾丁大街下午四點開始人車分道，必要時採船頂路及大灣路替代道路通行，秉持分段規劃、分流導引、單向管制及障礙排除等四項作為疏導。