〈台北都會〉北農贊助鄰里 民眾爆料獨厚市場處長妻

2018-06-14

2017年除2筆贊助在地里 其他均獨厚許妻

〔記者蕭婷方、楊心慧／台北報導〕台北地檢署昨首度以被告身分傳喚北農總經理吳音寧，並將於今天傳喚前北農總經理韓國瑜，有民眾即向本報爆料，北農依慣例，會以業務推廣費「敦親睦鄰」萬華區第一果菜批發市場及中山區第二果菜批發市場在地里與周邊里，但自台北市市場管理處長許玄謀二○一六年底上任以來，二○一七年北農除贊助在地里外，僅特別贊助遠在大安區的住安里寒冬送暖、母親節、敬老等各種活動，而住安里長歐秀珠，正是許玄謀之妻。

許玄謀與其里長妻均否認

對此，市場處長許玄謀昨受訪時說，沒有這件事，完全不可能，北農依里民回饋辦法贊助鄰近的興德里、日祥里，但住安里不在附近，並沒有被贊助。歐秀珠也激動回應，每年與北農業務往來僅有中元普度時向北農買蔬果，從未向北農爭取活動贊助。

議員批許瓜田李下 出面道歉

但爆料清單明白指出，北農歷年慣例以業務費贊助鄰里活動、贈送鄰里活動禮盒、現金，自二○一三年至今僅廿八筆，除拜會里長的伴手禮外，贈禮對象多為第一與第二果菜批發市場所在地的在地里與鄰近里，包括萬華區興德里、日祥里、華中里，中山區行孝里、行仁里、大佳里等。自二○一七年起，根據北農統計，總共僅六筆「敦親睦鄰」費用，兩筆提供在地里興德里母親節摸彩橄欖油，及興德、日祥、大佳等六個鄰近里試吃肉粽外，其他四筆都是購買禮品贈送遠在大安區的住安里里長歐秀珠舉辦活動，包括二月兩次寒冬送暖贈甘藍八十顆、茂谷椪柑禮箱四箱，五月母親節活動蔬菜，以及十月的重陽敬老活動蔬菜，前三次都是在韓國瑜任內，最後一次在吳音寧任內。

北市議員王世堅批，果菜兩批發市場分別設在萬華區與中山區，贈送在地里禮品可以理解，但關係做到完全不相干的大安區則啟人疑竇，市場處為北農的主管機關，處長許玄謀上任爭議又多，即使禮品金額不大也理應避嫌，認為許玄謀應出面道歉。市議員顏若芳指，吳音寧為避免殘菜浪費，僅花費一萬九千多元買下贈送社福團體，團體中包含吳音寧故鄉彰化溪州就被放大檢視，請問市場處長許玄謀妻子非在地里長，卻可以不斷拿取北農贈品，難道不是瓜田李下？

韓國瑜：都經過董事會審查

對此，韓國瑜冷淡回應，過去北農基於敦親睦鄰，會對里鄰有金額不大的贊助，從歷屆總經理調查就知道，這些都有紀錄、也都經過董事會審查。北農主秘路全利僅表示，詳情資料正在了解當中。