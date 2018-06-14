〈中部〉芬園農會收購黑葉荔枝 一公斤18元

2018-06-14

〔記者張聰秋／芬園報導〕穩住！彰化縣八卦山沿線鄉鎮荔枝最近陸續上市，今年黑葉荔枝因荔枝椿象的蟲害和氣候乾燥雨水少，荔枝果粒小粒賣相不好，彰化縣政府農業處輔導芬園鄉農會啟動收購機制，縣內只要有生產黑葉荔枝的鄉鎮，果農只要願意，都可交給芬園鄉農會，統一收購價為每公斤十八元。

不論大小賣相都收

芬園鄉農會總幹事黃翊愷表示，彰化縣荔枝品種分糯米和黑葉品種為主，這次每公斤十八元產地收購價格，以黑葉品種為主，不論荔枝大小顆、賣相好不好，只要果實不要太青澀或是腐壞，都予以收購。

黃翊愷指出，荔枝採收後約兩天時間果粒顏色就會轉黑，賣相變差，今年因蟲害等因素，果粒變小顆，讓賣相更差，農會保證價格收購，以新鮮果肉做成果凍、果汁等加工食品，既消化產量，同時穩住市場價格。

15家企業幫忙認購

同樣幫助果農，彰化縣工商發展投資策進會號召約十五家企業認購糯米和黑葉荔枝，隨採收量交貨，目標四○○○盒、共約六○○○台斤。縣府也規劃今天在台北促銷彰化荔枝。

啟動保證價格收購儀式昨在鄉農會舉行，縣長魏明谷、芬園鄉長洪慶章、鄉農會總幹事黃翊愷、農業處長黃碧海等人現場大啖糯米荔枝，一粒接一粒，吃得津津有味。

芬園鄉張姓果農說，去年，糯米荔枝零售價每台斤七、八十元左右，今年零售價約五○、六○元，掉了約一成多，今年黑葉荔枝，果肉沒「縮水」小一號的，勉強可賣，多數果粒小難銷售，會考慮加入收購機制。

彰化縣荔枝生產總面積共九四二公頃，其中又以芬園鄉的黑葉荔枝和糯米荔枝生產面積最大，占約四三四公頃，因靠山臨水，生產出來的荔枝口感Q彈，甜度適中。