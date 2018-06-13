〈台北都會〉基隆港「雙輪會」 郵輪迷搶拍最美風景

2018-06-13

盛世、鑽石公主號 兩相對望

〔記者林欣漢／基隆報導〕公主郵輪旗下的盛世公主號、鑽石公主號郵輪，昨天在基隆港上演雙輪會，盛世公主號停靠在東三、四碼頭，鑽石公主則泊在西三、四碼頭，兩相對望，郵輪迷一早就到基隆港東、西岸的中正公園、KEELUNG地標、白米甕砲台、獅球嶺砲台等制高點拍照，有人說是基隆港最美的風景，還有人笑稱：「這是郵輪界的川金會！」

盛世公主號、鑽石公主號同屬公主郵輪旗下，皆為十一萬噸以上、吃水達八米深的大型郵輪，昨天分別載三千五百六十名、二千六百七十名旅客來台，兩位公主原都預定上午七點進基隆港，後來協調由十四歲的「姊姊」鑽石公主先進場，再由去年甫下水啟航的「妹妹」盛世公主進港，雙公主的蒞臨，讓基隆港難得一見東、西岸碼頭都被塞滿的盛況。

雙輪會 下次要等到明年四月

這也是今年最後一次的「雙姝會」，下次要等到明年四月十五日才能再度見到雙公主聚首。

基隆港務分公司表示，兩艘公主號在同樣時間點於基隆交會，帶來的卻是截然不同的旅客作業模式。盛世公主載著從基隆出發的母港旅客，前往沖繩、石垣，再回基隆。鑽石公主則帶著以日本為主的國際旅客，經那霸、石垣來訪基隆港，於台北一○一、故宮、九份、野柳等周邊地區一日觀光後，晚上六點搭載旅客返航神戶。

昨天下午五點，盛世公主鳴放「愛之船The Love Boat」主題曲後，緩緩駛離，岸上民眾紛紛拿起手機、相機拍照，揮手道別，愛之船是美國廣播公司於一九八○年代播映的電視劇，曾在公主郵輪上取景，而六點離開的鑽石公主雖然沒有唱「愛之船」，但也透過多次鳴笛聲，向基隆表達依依不捨的告別之情。