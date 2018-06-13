〈中部〉議員不滿詢答 嘉市警局長被請出議場

2018-06-13

張榮藏︰問3題都不會 已很禮遇

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市議會昨天進行最後一天市政總質詢，議員張榮藏繼上月廿九日質詢時認為市長涂醒哲財政開源有膨風之嫌，將涂趕出議場，昨不滿意市警局長詹永華對警政工作具體內容答不出來，請詹到議場外休息；張榮藏事後說，議員監督市府，如果放水會對不起市民，質詢三個題目，詹都不會，「請他出去休息，已很禮遇」；詹受訪說，回答都以大方向為主，「尊重議員，會再精進。」

詹永華︰尊重議員 會再精進

張榮藏昨質詢時問詹︰「蔡英文總統指示緝毒有哪四大工作主軸？」詹答「向上溯源、刨根」；張接著問「依警察職權行使法，家戶訪查對象有哪三個」？詹答「治安顧慮人口、里長及有社會地位人士」；張又問「市警局工作報告提的未來工作重點有哪兩大項」？詹說「有科技辦案、加強巡邏等」。

張榮藏不滿意詹永華的回答，認為詹不熟悉中央的治安政策，市警局工作報告也是幕僚寫的，質疑詹工作報告後就忘了內容，遂透過大會主席議長蕭淑麗，請詹到議場外休息。詹在議場外休息約二十分鐘後，輪到議員黃秋澤質詢時，才請他重返議場。

公督盟︰只懲罰沒解決問題

嘉市議會不時上演議員將官員趕（請）出議場事件，對此，公民監督國會聯盟執行長張宏林受訪表示，民意代表質詢時間有限，如官員說謊、回答不出來，民代質詢用辭只要不涉及侮辱，都可接受，請官員到議場外，有如老師要學生到教室外罰站，只懲罰沒解決問題，為民喉舌、監督市政只做了一半；官員答不好，建議可質詢縣市首長，要求對方限期內說明、提出方法，才能為民眾解決問題。