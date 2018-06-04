〈台北都會〉社造有成 土城「媽祖田」訪耆老編里史

2018-06-04

〔記者邱書昱／新北報導〕熱愛鄉土，從認識自己的家鄉做起！新北市土城區祖田里昔日多礦坑，曾因採煤礦繁榮，里長呂惠美和社區發展協會合作，自製祖田里的簡介、里史，熱心傳承在地的人文歷史，讓里民熟悉自己生長的土地並熱愛家鄉，凝聚歸屬感；她說，祖田里今年也成功復育螢火蟲，未來要集合里民的力量打造環境教育場所，讓更多人認識祖田里。

呂惠美並非在祖田里土生土長，她在廿五年前遠從屏東嫁過來，因為覺得這裡的環境和南部家鄉相似而愛上這片鄉土；她說，祖田里屬於亞熱帶淺山森林區，在二○○九年時，曾有業者想開發做為殯葬園區，居民反對，並發起社區營造、尋找在地特色，以生態做為主軸。

昔時採煤礦繁榮 記錄人文歷史

呂惠美和土城區總體營造協會、媽祖田（祖田里的舊稱）社區發展協會，合作推出三種摺頁的生態簡介，她說，最早是編撰村史《觀音媽祖護祖田》，花了兩年多時間訪談地方耆老並蒐集史料，完成屬於這塊土地的人文歷史。

呂惠美指出，祖田里早期的原墾戶從大漢溪的擺渡頭上岸後，落腳在此開墾，至今已有三百多年歷史，整片山林保持自然風貌，有豐富的林相及多樣性的生態景觀，並富含人文宗教，總計約有卅二間宮廟、寺祠坐落於祖田里。

她表示，祖田里昔日多礦坑，屬於清水坑煤田，耆老說相傳在晚清時代，土城大安寮媽祖田的煤礦開始採掘，到日治時代一九○一年縱貫鐵路開通，煤炭需求日增，國民政府來台後擴大開採，在一九六○年代達到巔峰，後因礦源採盡且失去經濟價值而式微。

保育棲地 螢火蟲、台灣藍鵲繁衍

為了保育當地生態，「善息寺」於二○一六年將土地貢獻給祖田里做為社區發展，經過志工努力，蝴蝶、台灣藍鵲及螢火蟲等生物逐漸繁衍；市府城鄉發展局也在旁邊水池規劃「上善池生態農園」，當地蕨類植物有廿科、五十八種。

看著多年來的努力成果逐一展現，呂惠美非常開心，她說，爬梳早期先民開墾的脈絡，讓後代子孫肯定在地價值並凝聚向心力，才能為家鄉土地做出奉獻。