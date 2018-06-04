〈北部〉宜蘭不老節、溫泉季 10月中下旬作伙辦

2018-06-04

二合一活動 名稱仍叫礁溪溫泉季

〔記者張議晨／宜蘭報導〕每年秋季登場的宜蘭不老節，是宜蘭縣四大旗艦節慶之一，今年因礁溪溫泉季提前，兩者可能撞期，縣府決定合而為一，舉辦時間落在十月，仍以礁溪溫泉季為活動名稱，再融入不老節元素，代理縣長陳金德昨天會勘場地，期許縣府團隊辦出高水準的活動。

以往溫泉季在12月 業者協辦吃力

宜蘭縣一年有四大旗艦活動，春季是宜蘭綠色博覽會、夏季童玩節、秋季不老節、冬季礁溪溫泉季，其中不老節選定重陽節前後，溫泉季則在十二月。而溫泉季活動期適逢礁溪旅遊旺季，各業者皆需抽出人力協辦，多半力不從心，因此提前到十月中下旬辦理。

今年重陽節是十月十七日，若在此時辦理不老節，與礁溪溫泉季重疊，縣府評估後決定「二合一」；陳金德坦言，宜蘭冬季多雨，去年溫泉季的踩街橋段遇上雨天，效果不如預期，更何況冬天礁溪本就有很多泡湯客，不太需要再作宣傳，基於種種因素考量，要把溫泉季提前，與不老節合辦。

陳金德說，不老節是宜蘭縣大型活動，若跟溫泉季合併，鼓勵泡湯養生，促使兩大活動相互拉抬，可讓礁溪更熱鬧，去年礁溪溫泉季主場地選在軍方的明德訓練班，今年打算移師腹地較大、避開壅塞路段的礁溪溫泉公園，帶動另一波的觀光熱潮。

陳金德說，礁溪是宜蘭縣觀光產業旗艦鄉鎮，遊客增多後，縣內其他鄉鎮市也會享受到外溢效益，縣府在財源有限狀況下，仍集中火力加以建設，期盼礁溪扮演宜蘭觀光的領頭羊。

不老節及礁溪溫泉季預算共編列一千多萬元，縣府盼秋、冬兩項大型活動合併後相輔相成，發揮一加一大於二的效果。