〈南部〉玉井愛文芒果之父辭世 地方不捨

2018-06-03

〔記者吳俊鋒／玉井報導〕有「玉井愛文芒果之父」封號的鄭罕池，一九六二年努力推廣栽種，成功扎根產業，造就芒果故鄉的美名，也成功拓展外銷市場，其生平事蹟還被編製成繪本，列入鄉土教材；已八十九歲的他，本月一日在家中辭世，地方各界不捨。

鄭罕池後來舉家搬到玉井市區，妻子楊玉桃十四年前過世，葬在斗六仔，他每天不辭辛苦地騎機車回墓園探望，現場哼唱《愛妳入骨》等日本歌曲，與老伴一起懷念往日的甜蜜時光，令人感動，也被稱為「癡情男子」。

家屬表示，雖已年近九旬，當了曾祖父的鄭罕池，身體仍相當硬朗。今年初走路時跌倒，行動不方便，無法再自由地騎車回老家看妻子，但他還是會望著以前的合照，追憶過去，真的用情很深。

家屬指出，鄭罕池因一日上午要到醫院胸腔科回診，喝完魚湯後，先幫忙洗澡，再扶至房裡休息片刻，準備出發、九時三十分許叫門，他已在睡夢中辭世，臉部表情安詳。

之前曾為鄭罕池拍攝紀錄片的長榮大學副教授陳彥龍，去年才又帶著學生去探視，得知這位慈祥的長者離開人世，他難過、悼念，但也認為鶼鰈情深的阿公夫婦，終於可以在另一個世界相會了。

一九二九年出生的鄭罕池，老家在玉井區中正里的斗六仔部落，務農的他，早期以甘蔗為主，提供製糖之用，後來決定轉型栽培果樹，是台灣種植愛文的先鋒。早先因栽培技術不成熟，又遭遇寒害，鄭罕池的首批果樹僅四株存活，種到第三年才有收成，起初的推廣工作相當辛苦。

芒果蟲害多，鄭罕池開發白紙套袋的方式來防範，成了後來台灣標準的芒果栽培法；他也將種愛文的技術傳授給有需要的農民，大家的收益都提高了，等於造福桑梓。

芒果的品種多樣，以愛文最受歡迎，也成功拓展外銷市場，被稱為「盛夏的紅寶石」，鄭罕池當時的堅持與努力，讓地方感念不已。