〈中部〉台中首次龍舟賽 上千民眾爭睹

2018-06-03

軟埤仔溪舉行 逾百隊參加

〔記者張軒哲／台中報導〕「咚、咚、咚」台中史上首次龍舟競賽登場！台中龍舟錦標賽二日與三日在花博豐原葫蘆墩園區軟埤仔溪盛大舉行，超過百隊選手共襄盛舉。市長林佳龍昨日為大小龍舟點睛開光，也擔任龍舟擊鼓手帶領選手啟航，共百餘隊參加龍舟競速與龍舟拔河，場面熱鬧。

軟埤仔溪兩岸一早湧入人潮，上千親子頂著烈日圍坐岸邊，觀看龍舟航行，此次賽事分為「龍舟競速」及「龍舟拔河」。

林佳龍表示，台中首次舉辦龍舟賽特別選在花博豐原軟埤仔溪進行，經過水利局整治後，水質相當清澈乾淨，因應花博也在溪邊種植喬木花卉，讓原本八百棵喬木提升到九百棵，並種植廿三萬株花卉，打造成鑽石級的水與綠公園。

林佳龍強調，今年市府舉辦花博，並不是「放煙火式」曇花一現的活動，而是要為當地留下建設。軟埤仔溪除了作為龍舟競賽用之外，未來也將成為輕艇國手訓練基地，以及消防選手水域安全訓練場地，配合今年花博盛大開幕，將成為豐原水岸花都新亮點。

開賽20分鐘 一小龍舟翻覆

台中龍舟競賽上個月廿六日首次開放選手練習，就有零星翻船事件。昨日競速組共八十五隊與賽，將取廿隊進入今日決賽，但開賽約廿分鐘，就有一艘小龍舟在岸邊翻覆，因選手都穿上救生衣，現場救生員立即將人拉上岸，排除緊張氛圍，圍觀民眾笑稱，天氣太熱、泡泡水還比較清涼。

龍舟拔河、救援體驗今登場

另外，三日將進行龍舟拔河共卅二隊報名及水域救援體驗，四日、五日則有獨木舟體驗、輕艇水球、輕艇競速等活動。其中，獨木舟體驗提供民眾免費享受水域活動，活動前卅分鐘開始領取號碼牌，體驗時間約為卅分鐘，歡迎民眾參加。