〈南部〉三年一科西港刈香 明4陣頭壓軸開館

2018-05-29

六月一日展開遶境 六月四日燒王船

〔記者楊金城／西港報導〕西港慶安宮舉辦三年一科「台灣第一香」戊戌香科王醮，各陣頭到慶安宮「開館」，由千歲爺驗收訓練成果，在五月三十日有八美圖、百足真人（蜈蚣陣）、紡車輪、五虎平西陣等四個陣頭壓軸「架棚（開館）」後，五月三十一日就要「請媽祖」，六月一日起展開「三日香」遶境，六月四日「送王」燒王船。

慶安宮總幹事方一峰說，參與「西港香」的宮廟，自己組練的陣頭有十八個武陣、十五個文陣，保存最多陣頭正是「台灣第一香」的特色之一，其中西港東竹林保安宮的牛犁歌陣（屬文陣），則是「西港香」歷史最久的陣頭，歷史超過二百年。

武陣中，佳里外渡頭厚德宮的宋江陣被譽為「西港香」的「宋江母」，西港烏竹林廣慈宮的金獅陣被譽為「西港香」的「金獅母」。

今年「西港刈香」五月三十日最後一天「開館」，由海寮普陀寺的八美圖、劉厝聖帝宮的紡車輪、公塭萬安宮和溪埔寮安溪宮的百足真人及大塭寮保安宮的五虎平西陣等四文陣壓軸，當天慶安宮並將前往王船地「請王」。

慶安宮也將在六月二日首次舉辦旗牌官回娘家活動，由今年旗牌官楊繼生邀請歷科的七位旗牌官回慶安宮，年紀最長的是八十歲邱天德。

東竹林保安宮牛犁歌陣 歷史最久

「西港香」之中陣頭歷史最久的東竹林保安宮牛犁歌陣，約九十年前重新復陣，下場表演的是二生、二旦加拿牛犁的，後棚是南管樂，以男女打情罵俏為主，充滿娛樂性。

最特別的是東竹林牛犁歌陣至今遵奉神明指示，只能用小學生男扮女裝扮演「女旦」，今年為了招募小朋友參加，推出送玩具、獎金，只為延續牛犁歌陣，並首次出現雙胞胎兄弟林家正、林家生扮演女旦，保安宮也正籌備製作「古早味的搖滾樂」一書，記錄牛犁歌陣。