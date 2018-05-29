〈中部〉記錄鄒族狩獵 中正大學生拍片巡迴放映

2018-05-29

〔記者蔡宗勳／民雄報導〕中正大學傳播學系應屆畢業生透過紀錄片傳達感受台灣土地的生命力、對人事物的多元觀點，其中，「上山走走」記錄阿里山鄉鄒族獵人浦少光的日常生活，傳達獵人對自然和土地的情感與關係，拍攝團隊無形中拓展了自己的視野，外省第三代導演宋慧昱拍攝日治時代出生的「陳先生」後，顛覆父祖給的觀念，找到身分認同。

「上山走走」導演田瑀說，一般人認為狩獵就是開槍射殺獵物，但瞬間的動作卻是更長的等待與準備，從聽風聲、看風向到觀察動物足跡，都蘊含獵人的成長環境及價值觀，拍攝過程光騎車上山就要花三小時，獵人花一個多小時走的路程，學生要花上六小時，實際走過才體會台灣很大、人類很渺小。

拍三興村「陳先生」找到身分認同

中正大學所在的三興村有間藍色鐵皮屋，每到午後總有日文的歌聲傳出，原來是幾位村民來這裡找九十歲村幹事陳珠華唱歌、學日語，紀錄片「陳先生」導演宋慧昱從與陳珠華的互動，記錄陳的人生觀。

宋慧昱表示，因父親是外省第二代，他從小被灌輸的觀念，造成和同儕間有些差異性，陳珠華經歷日治、國民政府的時代變遷，彼此的見解、認知有很大落差，藉由陳珠華為主角的「陳先生」紀錄片，他重建身分認同，認為在這個時代，不需要再用國族認同劃分，反而可以同時認同很多種文化，並讓這些文化不斷刺激自己成長。

中正傳播系畢業生的紀錄片作品，今、明天晚上六點半在中正大學活動中心演藝廳首映，六月起巡迴外縣市放映。