〈台北都會〉搬離海砂屋多繳3倍稅 財局︰可減免

2018-05-27

建議吳興街住戶向稅捐處陳情

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市吳興街六○○巷六十七弄一處集合式住宅，四年前遭鑑定為海砂屋。自救會主委林詠言向本報陳情，兩年前北市府一紙公文要求居民遷出，卻無相關配套，上百位住民配合政令遷出後，不僅自掏腰包找中繼地點暫居，原本每年要繳交的地價稅，卻因房屋空置無人住遭認定閒置，要多繳三倍以上、近一萬元的稅。

對此，北市財政局副局長游適銘回應，依法海砂屋可減免稅收，稅捐處收到納稅義務人陳情後，會依法認定受理。

吳興街海砂屋約有卅戶，住戶平均年齡近八十歲，四年多前，建物逐漸出現多處梁柱龜裂問題，經建築師公會評定為海砂屋；北市府於二○一六年六月依照「台北市政府辦理高氯離子混凝土建築物善後處理準則」及「台北市高氯離子混凝土建築物善後處理自治條例」，要求居民全數遷出。

林詠言表示，居民配合政令遷出，並期望以都更方式解決海砂屋問題，卻因過去行政瑕疵，可能要進行行政訴訟，都更恐延宕多年；近年居民自掏腰包自行租房進行中繼，部分居民原僅要繳納千分之二的地價稅，遷出後因房屋空置，稅率上升至千分之十，每年因此多付近萬元稅金。

北市議員陳永德表示，依照北市稅捐稽徵處災害損失減免標準，房屋若遭鑑定為海砂屋，可免徵、減半地價稅，認為政府一紙公文將居民趕出家園後，應有相關配套，不該懲罰配合政令的居民。

陳永德指出，台北市列管須拆除重建的海砂屋共計四十六件、二二七二戶，市民若配合政令搬遷卻遭課「懲罰稅」，實屬不公，要求北市府針對海砂屋遷出戶稅務進行檢討。

游適銘說明，自住地價適用稅率由中央統一訂定認定標準，居民現已全部遷出，在實務上無法適用「自用住宅」定義；不過，可依照「台北市政府辦理高氯離子混凝土建築物善後處理準則」減免地價稅；建議有相關個案納稅義務人向稅捐處陳情，收到個案，會依法受理認定。