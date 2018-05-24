〈南部〉道路挖管中心 年減重複挖掘1600次

2018-05-24

減少挖掘 面積約二座足球場大

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市工務局去年三月成立道路挖掘管理中心以來，發揮單一窗口功能，一年來減少道路重複挖掘近一六○○次，面積約有二座世界盃足球場這麼大。

道路挖掘刨鋪過程，影響民眾作息，令人難以忍受，以往經常因管線單位缺乏橫向聯繫，剛鋪好不久又挖，嚴重影響道路品質，也惹民怨。

道路開工前 透過整合會議協調

去年三月，高雄市工務局成立道路挖掘管理中心，希望藉由管線單位合署辦公，發揮挖埋整合的優勢。

高雄市工務局長蔡長展指出，道路挖掘管理中心在道路開工前，都會透過「計畫性刨鋪道路挖掘整合會議」，協調養工處、建管處、建築開發商及管線單位，針對新刨鋪道路、孔蓋下地及建築案五大民生管線聯合開挖，進行工序整合，以縮短挖埋時間，減少道路挖掘次數，完工後並管制六個月內禁挖，有效維護路平。

新刨鋪道路管線與孔蓋 已整合406條

據統計，這一年兩個月來，累計已整合四○六條新刨鋪道路的管線與孔蓋、一○五一件建築案的民生管線聯合開挖，總計減少重複挖掘近一六○○次，面積約有二座世界盃足球場這麼大。

施工排序等遷管 會暫以臨鋪方式

挖管中心強調，道路施工時，有時管線單位因為施工排序等待遷管，會暫以臨鋪方式，讓市民可以先進出，最後再進行一次性復舊整平，但此舉讓部分市民誤解道路反覆挖補，事實上這是一種臨鋪便民的方式，希望市民理解。高雄市工務局提醒，民眾若發現周遭道路孔蓋不平或坑洞，可撥打全年無休的「1999」專線，或於上班時間洽養工處︰342-1418通報。