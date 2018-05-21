〈中部〉林內綠隧封路 開放鄉親打「檨仔」

2018-05-21

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣林內鄉公所昨封閉縣道一五四約四公里長路段，讓親子盡情享受打土芒果、手作情人果樂趣，許多家庭老中青三代出動，馬路變遊憩場，充滿笑聲；林內鄉長張維崢表示，五二○數字密碼就是「我愛您」，親子一起做情人果，留下酸甜好滋味。

結實纍纍 曾發生掉落砸人車

雲林縣道一五四林內鄉烏塗段約有三．七公里長路段種芒果樹為行道樹，樹齡超過卅年，形成美麗芒果樹隧道，每年春夏土芒果結實纍纍，因屬公共財產，少有採摘，有時候還會發生芒果掉落砸人砸車情況。

張維崢說，廿六日鄉公所將舉辦第一屆紫斑蝶田園路跑賽，美麗的芒果樹隧道當然是賽道，為避免芒果掉落影響選手成績，又能讓民眾品味童趣，封路讓民眾免費打芒果。

手工醃製 土芒果變身情人果

昨天上午九點到十點半該路段全線封閉，鄉親拿著前頭綁著網子的特製神器，尋找目標打芒果，現場下起陣陣芒果雨，小朋友則追逐著掉落的土芒果，笑聲、掌聲不斷。

十點多參加打芒果民眾人手一大袋土芒果回到會場，在義峰高中餐飲科同學指導下，從清洗、去皮、切絲，再利用鹽巴、糖調味，醃製情人果，張維崢、立委劉建國、林內鄉代會副主席鄭惟仁、斗六市代表江宗保加入製作與試吃行列，甜酸滋味讓每個人臉上表情十足，現場笑聲震天。