〈台北都會〉《台北》街頭藝人難考 有人拚4年過不了

2018-05-20

近5年平均錄取率僅15至20％

〔記者楊心慧、葉冠妤／綜合報導〕台北市文化局昨起一連兩天進行街頭藝人考試，吸引四六三組報名，據統計，北市街頭藝人近五年來平均錄取率僅十五至廿％，報考的街頭藝人抱怨表演時間過短，考了四年都沒過，拿不到街頭藝文活動許可證；文化局表示，若今年報考者整體表現好，當然會錄取較多人。

去年歌手潘美辰也沒過 引質疑

去年歌手潘美辰報考街頭藝人沒考上，引起網友質疑，認為潘的資歷和實力都不該落榜；去年有五○四組報考北市街頭藝人，有四六四組應考，只有六十二組通過，錄取率僅十三％，相較於新北市，去年四八三組報考、錄取一三三組，錄取率約廿七％。

今年北市街頭藝人審議共有四六三組報名，不少街頭藝人抱怨錄取率太低，盼文化局提高錄取率。張姓街頭藝人表示，他考了四年證照都沒過，但在新北一次就過，希望市府能提高錄取率、放寬標準。

表演時間短 市府︰依報名人數分配

許多街頭藝人說，官方訂定表演時間為二至五分鐘，但實際只有兩分鐘，無法呈現完整的表演；也有人反映，常要跑很多縣市考取街頭藝人證照，希望證照可統一使用。

對此，文化局回應，若今年報考的街頭藝人整體表現好，當然會提高錄取率，十五至廿％的錄取率只是近五年平均，並沒有一定的限制；嚴格的審查是為了讓街頭表演有品質。

至於時間只有兩分鐘，文化局表示，已向報名者說明，要在短時間內拿出絕活，也有公告時間，二至五分鐘是報名前的預估，會根據報名人數分配時間。