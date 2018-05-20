〈台北都會〉張派邀柯換吳音寧 柯︰會被民進黨貼標籤

2018-05-20

〔記者蕭婷方、黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲與綠營分手，雙方關係迅速僵化，而去年由「綠柯」聯手拱上台北農產運銷公司總經理的吳音寧，現淪為雙方拉扯箭靶。雲林張家系統前日邀北市府聯手撤換總經理，柯文哲昨天被問到此事，並未正面回應，僅表示現行政治上很為難，張派說要與市府合作，會被民進黨貼標籤，現已找人緊盯吳音寧。

農委會盼堅持改革的合作成果

對此，農委會副主委陳吉仲回應，北農長期以來被國民黨與張榮味系統把持，吳音寧為改革成功後首位非舊有系統的總經理，盼市府堅持改革的合作成果；呼籲外界從政策專業角度檢視吳音寧，不再過度政治化解讀。

北農股權結構由農委會、北市府、前雲林縣長張榮味主導的農會系統與民股各占四分之一，吳音寧於二○一七年上台之路，充滿市府與藍綠政黨間的政治角力；當年柯文哲原有意與雲林張家合作，但雙方因柯轉而與農委會合作破局，由吳音寧出任北農總經理。

北農今年二月底連續休市三日，導致開市當天蔬果量暴增，事件爆發後，張家向市府拋出合作議題、要撤換吳音寧，當時柯綠合作局勢未明，北市副市長、北農董事長陳景峻力保吳，風波才暫告段落。

雲林張榮味系統在北農代表、全國農會總幹事張永成前天表示，柯文哲過去為了民進黨而容忍吳音寧，現在柯文哲不用怕了，「若市府要換掉她（吳音寧），我們願配合」，市府席次與張家席次相加就會過半。

柯文哲昨出席生態保育活動時受訪回應，北農有廿三席董事，北市只有五席，無法單獨換掉吳音寧，可是政治上又很為難，雲林張派說可以跟市府合作，這個就會被民進黨貼標籤。

柯︰吳太嫩 派人緊盯別再凸槌

柯文哲說，吳音寧本人是沒什麼問題，只是太嫩、沒經驗，要求市場處加強監督，並派北農主秘與官派顧問盯緊她，不要再讓她凸槌。對於是否撤換吳音寧，柯文哲則未正面回應。

綠營議員認為市府應求取平衡

民進黨北市議員許淑華分析，北農總經理牽扯到年底選戰系統的布局，以往北農被泛藍系統壟斷，並以此組織農會，內部結構改革後，國民黨為選戰布局，當然想要拿回。她認為，柯已對吳音寧釋出善意，但應在關鍵時刻公開、並堅持北農結構改革。

民進黨議員李建昌也認為，吳音寧為清新角色，被置於股權與政治複雜的公司中運作，當然四處碰壁，但她的角色不至於讓張家系統對農業系統予取予求，若市府選擇與張派結合，對選舉不一定有利，建議市府「還是在動態中求取平衡最好」。

藍營質疑柯對綠營合作沒死心

國民黨議員陳重文則直言，總座位置可在選戰中拉到不少選票，若柯真與民進黨決裂，就不該僅是「找人監督」，吳音寧現被檢調調查過程就該停職。議員汪志冰則質疑，若柯綠正式決裂，市府應趁勢處理，質疑柯對綠營合作還沒死心。