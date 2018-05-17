〈南部〉台灣各地友日議員聯盟成立 高市議長康裕成任會長

2018-05-17

全台共12個議會參與

〔記者王榮祥／高雄報導〕台灣各地議會友日議員聯盟昨在高雄正式成立，包括六都在內共有十二個議會參與，並推舉高市議長康裕成為會長；康裕成強調，無論行政機關或民意機關，都有責任為艱困的台灣外交盡一份心力。

台日交流高峰會 7月移師高雄

康裕成同時預告，在日本舉辦三屆的台日交流高峰會，今年七月七日將首度移師高雄，屆時將有來自日本卅個地方議會、超過三百五十位議員造訪，歡迎聯盟成員與所有議會共襄盛舉，一起為深化台日情誼、實質交流努力。

友日議員聯盟來自十二個地方議會，分別為台北市議會、新北市議會、桃園市議會、新竹縣議會、台中市議會、南投縣議會、嘉義市議會、台南市議會、屏東縣議會、宜蘭縣議會、花蓮縣議會、高雄市議會，社團法人台南市台日友好交流協會也主動加入。

聯盟成立大會昨在高市議會舉行，由高市議會國民外交促進會會長蕭永達主持，並公推高市議長康裕成擔任會長。康裕成指出，聯盟成立後，將結合台灣各地方議會力量，共同推動台日議會間交流，促進台日民間情誼，以補政府外交不足。

她強調，除了議會交流，也會透過台日地方議員密切合作，促進彼此在城市教育、文化、經濟及產業發展上的實質互動，進而提升城市競爭力，將兩國人民的心緊緊靠攏一起。

高市議會設有國民外交促進會，長期致力推動城市外交，與日本各地議會往來尤其密切，每年接待來自日本各議會團體多達十五梯，幾乎是前屆議會三倍之多，顯示台日議會互動相當熱絡。