〈北部〉餐會勸酒回嘴「妳酒家女喔」玉里鎮長道歉

2018-05-17

龔文俊勸酒失言 潘月霞拒絕接受道歉

〔記者花孟璟／花蓮報導〕年底選戰將近，花蓮縣玉里鎮十四日晚間一場里長餐會上，國民黨籍玉里鎮長龔文俊向國民黨玉里鎮黨部主委潘月霞勸酒時，冒出一句「妳酒家女喔」！讓隔壁里長拍桌大怒、批鎮長「不懂尊重女性」，現場氣氛陷入冰點！年底要拚連任的龔文俊擔心婦女選票不保，昨公開發表道歉聲明，強調他會「深刻反省檢討」。

「懇求潘主委的原諒」！龔文俊昨在鎮公所「九十度彎腰」鞠躬道歉。他說，餐會隔天十五日他由鎮公所秘書等幕僚陪同，到潘主委住處道歉，但她不在家。

他說，對於造成各界誤解，特別公開致歉，並強調「平等看待任何職業、沒有歧視」，將更加謹言慎行；公所秘書黃羨喜也說，下午一行人又再去一次，潘仍避不見面「心情不好」。

當事人潘月霞是縣議員潘富民夫人，三月才接任國民黨玉里鎮黨部主委，潘富民本屆不參選，日前潘月霞獲國民黨提名將參選花蓮縣議員。

潘月霞昨天不改態度，拒絕接受道歉，還批龔「作秀」、「這是跟麥克風道歉嗎」？她說，自己服務處的大門隨時都敞開，「就是不歡迎龔文俊來」！

里長拍桌斥不尊重 議員夫人落淚

玉里鎮十四日晚間的里長聯誼餐會中，受邀參加的國民黨玉里鎮黨部主委也是議員參選人潘月霞，和大禹里里長張添富相鄰而坐。據現場人員轉述，鎮長龔文俊到場致意逐桌敬酒時，要潘月霞和里長互相敬酒「妳就敬里長一杯嘛」！張添富說「已連續喝兩三天，不要再喝啦」、潘也說「不用了啦！我也常跟他喝啊」！龔文俊則冒出一句「妳酒家女喔」！

此話一出，潘月霞表情錯愕，張添富更站起來拍桌「你當鎮長怎麼可以公開侮辱議員夫人、不尊重女性」？龔文俊雖當場緩頰「開玩笑」、不是故意的，但現場氣氛降到冰點，眾人紛紛離席，潘月霞也當場落淚。

昨天地方人士到潘月霞服務處為她加油、送鮮花及卡片，鼓勵她「別讓沒品的人影響你的身心靈」；對龔侮辱女性事件，地方人士說，龔文俊講話比較快、常得罪人，當天大家又都喝多，講話「沒有經過大腦」，盼鎮長真的記取教訓。