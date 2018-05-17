〈北部〉楊梅體育園區 首期2020年完工

2018-05-17

〔記者謝武雄／桃園報導〕楊梅體育園區第一期開發，六月將發放徵收補償費，市府也完成「委託規劃設計暨監造技術服務案」標案。楊梅區市議員張火爐昨質詢時，除了關心第一期開發案相關設施，也建議第二期應規劃為影視園區，讓體育園區成為民眾休閒運動的好去處；市長鄭文燦表示，第一期工程預計二○二○年完工，市府會參考議員建議，對第二期使用方式進行研議。

南桃有三個體育園區 北桃徵地卡住

桃園市南區除楊梅體育園區，龍潭體育園區已完成第一階段棒壘球場的設置、中壢體育園區區段徵收計畫也進入最後階段；而北區只有位於龍安國小旁的桃園體育園區，占地五．七八公頃，由於徵收費用達卅幾億元，市府無力負擔，一度公告解編，經市議員黃景熙等人多次陳情，市府同意以重劃方式取得體育園區用地，黃景熙昨天在議會就此質詢，鄭文燦允諾會將桃園體育園區列為重大政策來推動。

「楊梅體育園區」位於楊梅區台一線裕成路、瑞濱路、產業道路及三民路範圍內，位處楊梅交流道旁，可連結新竹縣及中壢、新屋、平鎮等地，交通便利。

楊梅體育園區第一期開發面積四．五公頃，工程費約十八．七億元，將設置兼具體育功能及展演中心的多功能體育館，內有包括桌球、撞球、舞蹈與技擊教室、體適能健身中心、兒童遊憩區及舞蹈體能館、游泳池、跆拳道訓練中心等，也可舉辦各種大型展演活動，完工後將成為南桃園地區重要體育選手培訓基地、國際賽事舉辦場地。

楊梅體育園區 總面積8.5公頃

鄭文燦表示，楊梅體育園區第一期面積約四．五公頃、第二期為四公頃，第一、二期總開發經費約五十億元，第一期開發已提報內政部核准相關程序，預計六月發放徵收補償費，第一期工程已提送中長程計畫向體育署申請約十億元補助款，預計可於年底動工。