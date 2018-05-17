〈北部〉《桃園》中央育兒津貼 鄭文燦盼明年上路

2018-05-17

〔記者謝武雄／桃園報導〕行政院宣布將對○到四歲幼童發放育兒津貼，前兩胎每月發給二千五百元，第三胎三千五百元。由於桃園早在升格直轄市後就實施○到三歲幼童發放每月三千元育兒津貼，市長鄭文燦昨天表示，桃園市育兒津貼與中央版本有差異，因行政院要求地方須與中央採取同樣步調，否則會扣補助款，對此將與中央溝通。

市府預算已編列 銜接上較麻煩

鄭文燦說，他贊成中央統一發放育兒津貼的作法，這樣可以避免比較窮的縣市民眾，為領取更好的育兒津貼而往福利比較好的六都移動，中央規劃於八月一日起實施育兒津貼新制，但桃園市今年育兒津貼預算已經議會審查通過，銜接上會比較麻煩，如果新制於明年元旦實施，銜接上比較沒有問題，明年度預算就可配合中央政策編列。

鄭文燦表示，桃園市版育兒津貼與中央版有相當的差別，除了年紀範圍與金額，中央設有排富條款，所得稅率得在廿％以下、沒有領取育嬰留職停薪津貼及小朋友未接受公托服務者，桃園則未設任何門檻，針對這些差異，仍需與中央討論。

所得稅率逾20% 市府盼能續給

鄭文燦表示，市府發給育兒津貼沒有排富，主要是考量小朋友成長權，因此不分家庭背景，但行政院政策要求排富，市府原則上會遵守，但對於所得稅率在廿％以上、已經領取育兒津貼的家庭，基於信賴保護原則，市府希望另編預算讓這些家庭可以繼續領取育兒津貼到三年期滿，他會就此與中央協商，另外，市府社會局也會對現有領取育兒津貼的對象進行調查，確認因排富等條件將受影響的人數。

每胎3萬元津貼 市長：不中斷

鄭文燦強調，雖然育兒津貼未來是全國統一版本，但桃園市生育津貼每胎三萬元還會繼續，也將創先提供四足歲幼兒就讀公立幼兒園免學費，私幼每學期補助一萬五千元，預算會從明年編列，明年八月開始實施，讓幼兒福利更完整、周延。

桃園市非法定福利支出以育兒津貼為最大宗，從升格後開辦，截至去年底止，三年來給付五十七億七千餘萬元，今年編列廿四億元；而生育津貼為每胎三萬元，三年來已補助廿億二三九二萬元，今年編列八﹒二五億元；四足歲幼兒就讀幼兒園補助將於明年度預算編列，預估一年將增五到六億元預算。