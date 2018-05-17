〈中部〉知高橋改建第二階段提前通車 交通更順暢

2018-05-17

市區往工業區重要道路 林佳龍視察

〔記者張菁雅／台中報導〕位於南屯區五權西路上、跨越筏子溪的知高橋改建工程第二階段昨日提前完工通車，市長林佳龍特別前往視察，並表示，知高橋改建後增加車道數，讓來往台中工業區與市區的車流更順暢；另外，減少橋墩數量並抬高橋面，可有效防洪，保障周遭居民安全。

知高橋過去因橋墩數較多，阻礙通洪，大雨來時常造成周遭地區淹水，市府在二○一五年十月進行改建工程，將橋墩從九處減為二處，並將橋面抬高，增加橋樑整體通洪斷面。知高橋改建工程費四億一千六百八十萬元，總工期原訂八百四十日曆天，因台電在開工後才通知必須遷移特高壓電纜，工程因此展延。

工業區往市區方向4線道 昨先通車

建設局長黃玉霖表示，台電工期原本是一百八十天，只花一百卅三天就完成，雖然整體時程看起來落後，若扣掉台電工期，工程是提前完成。他也說，知高橋在施工期間必須維持車輛通行，因此採取「半半施工」方式，完工後車道數將從六個增為八個，八線道的橋樑在台中市很少，工業區往市區方向的四線道昨天清晨先通車，市區往工業區方向的車道將在六月底完工。

林佳龍特地在第二階段工程通車首日前往視察，了解車流通行與工程進度。他表示，知高橋可通往中山高、台七十四線，也是市區往來工業區的重要道路，因此成為進出台中的重要門戶，改建工程經過三年施工，第二階段提前通車，對紓解車流有很大幫助，更能解決周遭地區淹水問題。

林佳龍也說，新建的知高橋地景融入當地的歷史文化特色，整座橋的鋼構景觀為鷺鷥圖樣，人行道護欄是麻芛圖樣，橋名柱以穿山甲為景觀意象，將成為地方亮點。

駕駛人陳先生表示，之前走通行便橋時，上橋後必須向右彎，繞個半圈回到五權西路上，較花時間又比較危險，現在回到主線，又增加一個車道，通行更順暢。

預計七月十二日 八個車道全線通車

改建完工的知高橋長二百廿公尺、寬卅五公尺，有八個車道加一個人行道，接下將進行西向線車道、人行道及防汛道路等工程，並拆除通行便橋，預計七月十二日全線通車。