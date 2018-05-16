〈南部〉山海圳綠道 南岸電線4年內地下化

2018-05-16

郡安路四段先啟動

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市山海圳綠色隧道被列為國家級綠道，電線網絡卻「如影隨形」，樹木被迫修剪，不僅影響觀瞻，也有失國家級綠道的格局，立委陳亭妃及多位議員昨天提出訴求，而台電也當場允諾，預計四年內將南岸郡安路四至六段的電線全部地下化，今年由郡安路四段先啟動，而北岸的安通路也一併納入考量，還給綠道開闊的天空。

立委陳亭妃昨天在南市議會舉行山海圳綠道記者會，包括市議員陳怡珍、王錦德，副議長郭信良代表與市議員林炳利服務處代表，以及台電配電處副處長楊顯輝、台南區營業處長黃肇祥和市府工務局副局長王建雄、水利局官員等多人與會。

陳亭妃表示，台江山海圳綠道從台江國家公園沿著嘉南水圳一路通到烏山頭水庫，是一條具有特色的親水綠帶，目前經由國發會核定為國家綠道計畫，可惜電線交錯，樹木被迫修剪，影響綠道美觀，希望台電協助，還給地方一個符合國家級景觀的綠道。

台電配電處副處長楊顯輝、台南區處處長黃肇祥表示，國家級山海圳綠道在郡安路四段這部分地下化工程已經著手規劃，並將延伸到五段及六段，預計四年內完成，全部經費約一億餘元。另外，北岸的安通路部分，則盼市府各分攤一半經費。

北岸安通路納入考量

市府工務局副局長王建雄說，安通路的工程分攤一半，原則上可行性高，將帶回呈報市府決定，至於施工細節待進一步研商，也會協助地方溝通協調。

陳亭妃表示，感謝台電公司釋出最大誠意，除了實際編列預算回應郡安路電線地下化工程外，也願意負責安通路電線下地一半經費，市府理應誠意以待，相信完成之後，台江山海圳綠道將成為一處絕美的國家級景點。

台江流域社群及志工肯定台電回應地方的建議，也感謝市府、在地民代共同推動台灣山海圳國家綠道運動。另，海佃國小路段綠道有四棵小葉欖仁枯死，原因不明，希望儘速補植，營造南市都會區最長的水岸綠道，為韌性城市奠下綠色基盤。