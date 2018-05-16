〈北部〉瓦拉米山風一號吊橋 蓋新橋不封舊橋

2018-05-16

〔記者花孟璟／花蓮報導〕玉山國家公園東部園區的瓦拉米步道一公里處的「山風一號吊橋」，玉管處上週公告，將從八月一日起進行長達十個月的吊橋設施整修，一度傳出瓦拉米山屋也將停止受理申請！玉管處強調，在考量可能的衝擊後，最新規劃以不封閉為原則，會在舊橋旁蓋新橋，確認後將公告實施。

瓦拉米步道屬於日治八通關越嶺道東段，從南安入口到瓦拉米山屋，全長十三點六公里，是玉山國家公園東部園區的熱門路線，每逢假日，號稱「五星級」的瓦拉米山屋床位一位難求。

不過，玉管處上週在國家公園線上申請系統公告，山風一號吊橋及週邊設施將進行整修，預估八月一日起到明年五月卅一日止，吊橋無法通行，瓦拉米步道僅開放至步道入口九百公尺處的山風一號橋頭，瓦拉米山屋也將從七月一日起停止申請；不過，最新版公告又把吊橋封閉刪除，僅強調「吊橋通行狀況需視工程進度，屆時如有影響通行將提前另予公告」。

玉管處南安管理站表示，山風一號吊橋自八十九年完工後，橋齡近廿年，歷經八八風災及颱風豪雨考驗。吊橋除了水泥基座出現地基流失，鋼索變形、橋面也有些微傾斜，因此規劃吊橋設施整修。

南安站主任蘇志峰說，吊橋整修施工期間，原本有考慮要封閉，但玉管處也在內部會議中討論過多種替代方案，包括路線暫時改走進溪谷的舊路，舊橋先封閉。不過，修舊橋比做新橋還要昂貴，由於山風一號吊橋並無立即危險性，蘇志峰說，目前初步討論，會在舊橋旁邊（上游側）蓋新吊橋，經費估計約一千多萬元，至於原橋則保持通行，不過目前計畫尚待最後確認。