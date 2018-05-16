〈北部〉《桃園》結婚對數「直直落」 市長允辦聯誼

2018-05-16

有一成五的佳偶 29歲步紅毯

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市雖然新生兒人數為六都最多，但在結婚對數卻有逐年降低趨勢，三年來少了八五九對，市議員周玉琴昨天總質詢時邀請市長鄭文燦擔任「愛情神射手」，規劃專屬市民的未婚聯誼活動，鄭一口答應，還說「議員記得讓女兒來參加」，逗得周玉琴大笑；民政局統計，桃園市民多集中在廿九歲結婚，佔總結婚人數十五％。

民政局長湯蕙禎表示，桃園是工商大市，很多人忙於工作而忽略婚事，加上時代變遷，家長已不太會催婚，民政局已規劃明年配合市府的大型活動，如花彩節、地景藝術節等搭配舉辦「戀愛巴士」，讓未婚男女在活動中自然交朋友，希望能提高結婚率。

民政局統計指出，二○一五年全市有一萬五五○七對新人結婚，前年降為一萬五○四八對，去年更降至一萬四六四八對，今年截至四月底也只有四六四九對。

全國性聯誼去年有17梯次

湯蕙禎說，內政部經常性舉辦全國的聯誼活動，市府都會配合宣傳，去年有十七個梯次、一千個名額，全國有八千人報名，因此未另行規劃在地性的未婚聯誼活動，後續會以「戀愛巴士」方式推動。

市府衛生局健康促進科科長葉潔瑩指出，桃園自二○一四年升格後，是六都中唯一新生兒人數逆勢成長的城市，至今共增加五九九六人，去年出生率也是六都最高，各項指標都表現不錯。而在結婚年齡方面，民政局戶政科科長羅慧玲指出，去年調查新婚夫妻年齡，發現結婚年齡最多的是廿九歲，去年結婚的一萬四六四八對夫妻中，有一一○八名女性、一○二四名男性為廿九歲，但卅五歲至卅九歲者也分別高達一八○六人、二六五○人。

醫師：女性30歲以前生第一胎最理想

衛福部桃園醫院婦產科主治醫師劉政賢也說，女性最理想是卅歲以前生第一胎，此後年齡越高受孕機率越低，還有流產率高、胎兒先天異常的風險，若有準備，可以在卅歲前凍卵保存，費用約十萬元，後續保存費用一年一萬元。

從事服務業的廿八歲李姓男子說，雖然已達適婚年齡，但因為經濟不穩定，還背負車貸、學貸及供養父母等壓力，擔心結婚後還要肩負對家庭與小孩的責任，可能得到逾四十歲有一定的經濟基礎後，才會考慮結婚。