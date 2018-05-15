〈台北都會〉原民宅算社會宅 議員喊不公

2018-05-15

〔記者賴筱桐／新北報導〕政府努力推動的社會住宅政策，新北市預計在二○一九年之前完成七千戶，但市議員楊春妹質疑說，市府把台灣省政府及台北縣政府時代興建的三三二戶原住民專案住宅也計算在內，對原住民不公平，她要求另規劃原住民社會住宅。城鄉發展局表示，原住民是社會住宅保障的優先戶，權益不會受損。

要求另行規劃

原住民籍的楊春妹指出，省府時代興建的新店中正國宅、前總統李登輝時期也蓋了汐止花東新村、前台北縣長蘇貞昌建置三峽隆恩埔國宅，都是原住民專案住宅，並非新北市政府的政績，但市府卻「灌水」將這三三二戶計算在二○一九年七千戶社會住宅的政策目標，無法達到原住民的居住正義，她要求檢討，另行規劃其他的原住民社會住宅。

城鄉局︰可優先承租

城鄉局住宅發展科長鄭健志表示，中央住宅法及新北市社會住宅承租辦法，都保障三十％給社會及經濟弱勢者優先承租社會住宅，這包括中低收入戶、身心障礙、老人、原住民等十一類，審核後不符合優先戶資格者，還可參加一般戶的抽籤，權益獲得雙重保障，至於是否再興建原住民專案住宅，必須回到原住民政策討論。

楊春妹並說，世大運的林口選手村，中央僅同意保留一百戶給都市原住民優先承租，新北市原住民人口扣除原鄉地區還有五．三萬人，占全國原住民總人口數九％，根據二○一七年修訂的內政部興辦社會住宅出租辦法，選手村應有九％、約兩百七十戶優先提供給原住民申請。

鄭健志表示，市府會向內政部營建署爭取，依法提供應有的保留名額給原住民。