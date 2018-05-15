〈中部〉全台最大有機糧倉 台糖馬光農場開工

2018-05-15

有機栽培區 打造近二百公頃

〔記者廖淑玲／雲林報導〕全台最大有機糧倉昨天在台糖公司雲林虎尾馬光農場開工，分二期施工，預計二○二○年底全部完工，打造面積近二百公頃有機集團栽培區，提升台灣有機耕作面積及產量。

配合政府「5+2」的新農業政策，台糖公司規劃在雲林虎尾馬光農場打造近二百公頃有機集團栽培區，第一期改善工程昨天開工，預計明年一月完工，第二期工程預定二○二○年底完成。

昨天開工典禮，立委蘇治芬、台糖公司總經理管道一等人都到場，未來該計畫將配合政府推動「綠能科技、亞洲矽谷、生技醫藥、國防產業、智慧機械」再加上新農業與循環經濟的「5+2新創產業」，提高台灣的競爭力。

管道一指出，大糧倉有機專區計畫用地一九六．八八公頃，共分四期：第一期卅九．五七公頃、第二期卅九．二六公頃、第四期六五．二三公頃，是露天有機農業專區；第三期五四．八二公頃規畫建置溫室設施，並結合該公司養豬場作為有機肥，創造循環經濟。

管道一強調，台糖長期投入有機農作生產，是台灣有機農業的領頭羊，目前有稻米、蔬菜及非基因改造黃豆等，年產值達一．三六億元，配合政府推動大糧倉計畫，未來將全力擴張版圖，帶動地方有機農業並吸引青農返鄉進駐，繁榮活化農村再生。

逾三百名有機農 排隊要加入

虎尾科技大學生物科技系副教授、也是雲林農民大學輔導老師的戴守谷說，對大糧倉的設置樂觀迎接；台灣農業經理人協會理事長謝萬來強調，超過三百名有機農排隊要加入，希望有機園區愈做愈大。