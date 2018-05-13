〈北部〉媽祖將進香 西濱白沙屯出口暫時開放

2018-05-13

16日晚間出發 報名破4萬人

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖婆徒步南下進香，將於十六日晚間十一點四十分出發，但往年皆可通行的西濱快速道路白沙屯出口今年被封閉，車流只能經由狹窄的側車道（慢車道）進入白沙屯地區，恐引爆大塞車。西濱北區工程處第四工務段表示，已於昨天晚間緊急移開封閉車道的護欄，即起暫時開放車道。

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖婆徒步南下進香報名人數已經突破四萬人，創下新高紀錄，人車潮恐將把拱天宮周邊的道路擠得水洩不通。但西濱快速道路白沙屯出口今年封閉，義工組織白沙屯媽祖婆電視台台長駱調彬強調，屆時拖車、貨車、遊覽車、自小客車與機車都要擠到側車道，不僅容易造成阻塞，恐讓大批信眾趕不上進香起程，也危險。

由於不少北部信眾南下，都會利用白沙屯出口，直接抵達拱天宮，但依照施工單位的工區規劃，將白沙屯南北向快車道封閉，南下後龍鎮赤土崎地區往南也封閉快車道，只能利用側車道。駱調彬說，他近來已接獲信眾反映抱怨。

白沙屯南通彎段工程需求才封

西濱北區工程處第四工務段回應，將西濱白沙屯出口封閉，是為了讓新建的「白沙屯至南通彎」段能於端午節前通車；目前工務段正進行交通設備安全履勘，所以封閉車道，以利作業。

既然地方提出意見，信眾於白沙屯拱天宮媽祖婆進香活動，對於西濱道路有強烈使用需求，即起移開封閉車道的護欄，於活動期間暫時開放車道。

今年白沙屯拱天宮媽祖婆徒步南下進香時程，將於十六日晚間十一點登轎、十一點四十分出發，五月十九日上午六點五十五分進火，五月廿四日下午二點廿分回宮、六月四日零點卅分開爐。

媽祖出發及回宮 台一線交管

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕因應白沙屯拱天宮媽祖婆南下進香，轄區苗栗縣警局通霄警分局也將採取交通管制措施，呼籲用路人注意。

警方於十六日出發當天下午兩點起至十七日上午六點，及廿三日上午八點至廿四日凌晨○點，將台一線一三○公里至一三一‧五公里北上車道封閉，南下車道實施調撥，北上車輛一律行駛調撥車道。另，廿四日上午六點至下午六點，台一線一二三‧五公里至一三一‧五公里，同樣封閉北上車道，南下車道實施調撥。

通霄鎮白東里海濱路、後龍鎮南港里過港橋往白沙屯海濱路、通霄鎮白東里啟新路至白沙屯火車站、通霄鎮白東里拱天宮牌樓至白沙屯拱天宮媽祖廟前等周邊道路，於十六日下午四點至十七日凌晨三點實施道路交通管制。