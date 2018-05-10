〈南部〉愛心陪伴23年 受助兒謝寄養媽

2018-05-10

〔記者萬于甄／永康報導〕「這份母親節禮物很不一樣」，家住台南永康、今年五十七歲的郭美惠，擔任北台南家扶中心寄養媽媽已廿三年，撫養過十四名子女，今年獲南市府表揚為慈馨媽媽，一手拉拔長大的受助兒小晨，昨日帶著自己創作送給母親的畫像與卡片、蛋糕，和她共度母親節，場面溫馨又感人。

郭美惠表示，自己十一歲時，父親就因病逝世，同樣來自單親失依家庭，相當了解受助兒童內心的孤寂與無助，雖當初踏入寄養家庭的初衷，是為讓自己的兒女可以學習分享與付出，但被孩子們需要，反而成為人生中最幸福的一件事。

去年剛大學畢業的小晨，是第一位來到郭美惠家中的小孩，小晨的親生父母在其上幼稚園時離異，小晨雖有位愛她的爸爸，但平時因需工作賺錢，無暇照顧她，因此相關單位將她轉介到寄養家庭。

起初小晨十分排外，也不和家人互動，甚至連睡覺時都要用棉被隔出一條「界線」，也曾半夜想逃跑，種種行為讓郭美惠有些挫折，但卻從未放棄，郭美惠用耐心、愛心陪伴小晨，終於打開小晨的心門，因此，即便寄養結束，小晨仍在郭美惠家中生活廿多年。

如今，小晨大學畢業，也找到一份穩定的工作，今年過年更拿自己的薪水包紅包給郭美惠，昨適逢母親節前夕，小晨特地畫了一張母親的意象圖，並送上卡片、蛋糕，小晨說，自己是個幸運的孩子，和美惠媽媽雖沒有血緣關係，但超越血緣的愛，彌補童年沒有母親的遺憾。句句告白也讓郭美惠相當感動，直呼這份母親節禮物很特別、也很不一樣。