〈北部〉議員質疑餐會花百萬善款? 花蓮縣府：預算支應

2018-05-10

張善政：感恩餐會不能用善款

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣府上月三十日用縣府預算舉辦「○二○六震後感恩餐會」，在小巨蛋席開三百桌、還「爆桌」加碼七百個便當，縣議員莊枝財在花蓮縣議會定期大會預備會上爆料，縣府打算拿善款支付餐會經費，痛批「善款拿來吃吃喝喝，可以嗎」？對此，縣府說「絕不會用善款吃飯」，餐會及佈置經費合計一百多萬元，以縣府預算支應，經拆成兩個標案「都未超過一百萬」，不用上網公告招標；善款監督委員會召集人張善政也回應，感恩餐會不能支用善款。

估花150萬 縣府：研考處業務費

民進黨籍花蓮縣議員莊枝財爆料，縣府上月底在小巨蛋舉辦「震後感恩餐會」，邀請各縣市消防局救災代表、捐款企業代表，召開感恩大會、頒發感謝狀，還用遊覽車把花蓮縣「北從秀林南到富里鄉」共一百七十七個村里，「每個里動員十人」來參加，總共席開三百桌，宴請三千賓客，甚至有網友在臉書社團貼文「誰有空去餐會幫忙拍個手、吃辦桌菜？請報名以利人數彙整」。莊枝財估算，以每桌五千元計算，三百桌就要花一百五十萬元！

他質疑，感恩餐會超過百萬元，花這麼多錢用公款支付，就得依法上網公開招標，但縣府並沒有公開招標的動作，「可見一開始就打算拿善款吃飯」，據他瞭解，縣府有在善款監督委員會中申請經費付餐會錢。

花蓮縣府行政暨研考處長林金虎則強調「餐會有依採購法辦理」。他說，餐會經費、感恩大會場地佈置費加起來一百多萬元，拆成二個標案「都未超過一百萬」。依政府採購法，十萬至一百萬元內可辦限制性招標，且採購法未規定限制性招標須上網公告；而經費則使用行政研考處的業務費。

970萬指定用途 送委員會核定

林金虎又說，感恩大會發給各縣市官方、民營救難隊的「感謝狀」及「慰助金」九百七十萬元，會動支善款。慰助金是感謝各隊辛勞，並讓各隊用於救難器材汰換及更新。他說，這部份有捐款人指定為救災用途，因此可支用，會送善款監督委員會核定。

善款委員會召集人張善政強調，上一次監督會議已討論確定，「善款不能用在感恩會上」，會議記錄都有寫了。

他說，慰助金及感謝狀是否有「指定用途」，他不清楚，但監督委員會有主計、會計師可做稽核，「沒有指定用途的錢，會用在災民身上；有指定用途的善款則專款專用」。

針對縣府震災網站已兩個月未更新委員會會議記錄，導致外界對善款支用情況一無所知，張善政說，已「提醒」縣府儘快將會議紀錄上網。