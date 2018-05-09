〈台北都會〉國民黨議員參選人 爆擁雙重國籍

2018-05-09

憂影響形象 今中常會提「蔣萬安條款」

〔記者蕭婷方、郭安家／台北報導〕國民黨北市議員初選各選區於本週起陸續進行民調，卻爆發有市議員參選人擁有雙重國籍，影響國民黨選舉形象，並引發黨中央、北市黨部爭議。據了解，部分國民黨中常委今天將於國民黨中常會上提「蔣萬安條款」，也就是代表國民黨競選公職者，參加初選前應同時放棄雙重國籍或國外永久居留權。此外，北市議員陳永德也將發起北市議員連署，要求黨部將限制雙重國籍條款明文納入黨內初選文書，並要求所有參選者都要簽署。

依國籍法規定，台灣公職當選人就職前應放棄外國國籍，並於一年內完成相關程序；針對參選人與候選人，在選罷法並無雙重國籍限制，但二○○八年國民黨籍立委李慶安雙重國籍疑雲案後，每次選舉各黨候選人國籍問題都成議題焦點。

明文限制初選前應放棄雙重國籍

對此，北市黨部主委黃呂錦茹回應，現已要求有爭議者簽署放棄雙重國籍文書，針對明文限制參加黨內初選者放棄雙重國籍一事，也會向黨中央提出建議。

議員發起連署 要求所有參選者簽署

民進黨議員李慶鋒說，民進黨初選參選人，在填寫參與黨內初選文書時，就要簽署放棄外國國籍同意書，雖非在初選前就要正式放棄，但多數參選者為避免爭議都會先行放棄。

時代力量市議員參選人吳錚也說，時代力量也主張不會提名雙重國籍候選人，日前也已自動放棄美國籍、全心投入選戰。而國民黨在初選階段並無相關規範，但國民黨僅立委蔣萬安在參選二○一六年立委選舉時，為宣示深耕台灣的決心，在初選前即與妻子兩人放棄美國國籍。

此次引發黨內議論的為中正、萬華參選人陳孝威，外傳也有其他國民黨籍議員參選人擁有他國永久居留證，國民黨北市黨部、黨中央內部已多次討論，甚至引發不少國民黨議員擔心，憂「雙重國籍」爭議大傷黨內形象、影響選情，希望北市黨部能積極處理。

陳孝威︰通過初選即放棄美國籍

對此，陳孝威坦言自己確有雙重國籍，上週末也與北市黨部簽立切結書，若未來通過黨內初選即放棄美國籍，強調自己當初也是如此打算。

北市議員陳永德也直言，國民黨對雙重國籍規範不嚴謹，連前總統馬英九因沒將國籍問題說清楚，頻遭做文章，黨形象受損。

黨部雖要求新人在通過初選後才要放棄雙重國籍，但是對黨的形象已經造成傷害，目前也僅一人簽署，根本無法保證，將連署向黨部反映，明文規範參與初選者要放棄雙重國籍或永久居留權，並且要清楚向社會大眾說明。