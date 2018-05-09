〈北部〉捐肝救母 張大元獲頒孝行楷模

2018-05-09

22歲泰雅青年捐出三分之二的肝

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣泰安鄉二十二歲泰雅族青年張大元，三年前因母親罹患肝癌，當時被醫師告知「只剩換肝一條路了」，張大元二話不說，立刻檢查血型等條件是否能配對，捐出三分之二的肝給母親，三年過後兩人都恢復健康，孝子捐肝助母康復傳為地方佳話，泰安鄉公所獲悉後，張大元也在母親節前夕獲頒為孝行楷模，昨天與母親一同前往領獎。

「因為是我媽媽，是我應該做的」張大元說，母親在他國中升高職時出現肝硬化，後來身體健康每況愈下，讓他很擔憂。

張大元說，他高職就讀汽修科，為了照顧母親，原本打算放棄繼續升學精進技術及考汽車維修乙級證照，但是母親在病榻上仍然不停鼓勵他，才給他繼續往前的動力。

3年後兩人都恢復健康傳出佳話

張大元為讓母親安心，努力奮發，高職三年級時順利考取汽車維修乙級證照，他當時考量母親醫療費用開銷，當時不想花報名費考證照，但是被父親硬是拉走連夜開車從泰安鄉抵達高雄市考照地點，讓他更感恩父母，之後他就讀大學一年級，便在汽車維修廠半工半讀，希望減輕家中經濟負擔，相當懂事。

後來在大一下學期，醫師通知張家，張母狀況相當不好，一定要換肝，張大元立刻直奔醫院，請醫師配對。張大元說，配對成功後，家族不少長輩擔心他還年輕，肝就要割掉三分之二，持反對意見，但是他只想到「媽媽付出這麼多養大我，這是自己應該做的事情」，加上女友林雅君也支持、陪伴，讓他更有勇氣做對的事。

張大元笑說，當時半工半讀的汽修廠主管得知後，也鼓勵、支持他，更保留他的工作，讓他感恩在心。

張大元昨天與父母、一路陪伴的女友林雅君前往接受表揚，適逢母親節將至，讓大家感受到最動人的母子親情。