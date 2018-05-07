〈台北都會〉募「人生第一把琴」 助偏鄉生學習

2018-05-07

〔記者何玉華／新北報導〕用提琴傳遞愛心！愛樂種子公益提琴課程計畫舉辦「人生第一把琴」募集活動，為九月開課的偏鄉或弱勢學生募集大提琴，先前受惠的學生組成樂團，昨天在板橋車站演奏溫馨的母親節樂曲；帶來兩把大提琴捐贈的高中女生顏郁儒說，希望讓提琴送到喜愛音樂的孩子手上，在成長之路也有音樂陪伴。

台北愛樂管弦樂團文化基金會從二○一二年展開「Sistema Taiwan愛樂種子公益音樂教育計畫」，相信音樂可以帶來生命的改變與契機，招募音樂教師在每週陪伴孩子兩小時，並募集閒置的提琴，送到都市邊緣及偏遠地區教學，讓偏鄉或弱勢的孩子也能擁有樂器學習。

公益提琴課程 將延伸至基隆等地

基金會副秘書長謝淑莉說，目前在新北市十七所學校成立十一個分部，累計分部的課程有一九六○堂、合奏課程九十八堂，今年九月將課程延伸服務至基隆、桃園、新竹地區，讓音樂改變的力量傳遞給更多需要的孩子。

還缺十把二分之一尺寸的大提琴

她表示，每年都舉辦「人生第一把琴」募集活動，今年二月募集到的小尺寸大提琴還是不足，原本缺廿四把二分之一尺寸的大提琴，昨天活動募集七把，加上先前有人親送到辦公室的七把，目前還缺十把，希望家中有二分之一尺寸大提琴閒置的民眾，一起加入公益行列。

女高中生延續愛心 一次捐兩把琴

昨天活動開場，由先前受惠這項計畫的孩子登台演奏，台下也有人帶著提琴前來捐贈，就讀師大附中音樂班二年級的顏郁儒，一次慨捐兩把大提琴。

顏郁儒說，小的琴是她國小三年級初學大提琴時，學姐留下來的，另一把大一點的是國小四年級，老師換尺寸後給的，等她五年級再換琴後，兩把琴就閒置，「閒置的琴會壞掉」，希望把這份學習音樂的幸運傳遞給更多人，正如當初她接收別人的愛心一樣，把琴送到喜歡音樂的偏鄉孩子手中，用音樂改變人生的契機。