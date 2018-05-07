〈北部〉七星潭北側保安林80歲 花蓮林管處慶「森」

2018-05-07

北起三棧溪出海口長6.5公里

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣七星潭北側的編號「二六一八」保安林，是在一九三七年五月八日編定，今年是編入第八十週年，林務局選在「老爺爺防風林」八十歲生日前夕，昨天下午起舉辦「守護者的海森趴：海是愛林、再續八十」系列紀念活動，九月還將邀請日本保安林專家來台座談，進行台日林業交流。

二六一八保安林面積共一百四十九公頃（二○○五年），北起新城鄉三棧溪出海口沿海岸線往南延伸，西依縣道一九三線至七星潭德燕漁場北側，南北長約六點五公里、東西平均寬度二百三十公尺，屬於「防風保安林」，於一九三七年五月八日公告編定保安林，原始編號「第九號」，戰後中華民國政府延續日治時期保安林政策至今。

海岸綠色長城 縣193拓寬也避開

保安林內有水黃皮、繖楊、瓊崖海棠、海檬果、苦楝、木麻黃、白水木、林投、草海桐等防風樹種，可阻擋太平洋帶來的強風、風砂、鹽害及潮害，堪稱花蓮海岸綠色長城；原本縣道一九三拓寬案將破壞部份保安林地，目前計畫路線已西移避開保安林。

上千遊客同歡 參與闖關、小學堂

昨天慶祝活動包括黑潮海洋基金會、地球公民基金會、幸福一九三聯盟、七星潭曼波魚發展協會、七星潭社區發展協會等NGO團體，以及立委蕭美琴、東華大學教授戴興盛、李光中，與水保局、花蓮縣府代表等與會。

活動吸引上千遊客來逛友善小農海濱市集、欣賞蘋果兒童劇團的馬鞍藤姊姊、鼴鼠阿姨演出海岸林劇場，也有闖關遊戲、保安林小學堂等活動，社區民眾戴上面具大玩「海森變裝秀」，並沿著木棧道親近海岸林。

花蓮林管處長楊瑞芬說，林務局今年起將規劃更多環境教育活動，尤其二六一八保安林就位於七星潭旁邊，希望引導居民及遊客認識保安林的重要性。

楊瑞芬說，八十年系列活動還包括，七月在鯉魚潭舉辦森林市集、九月將舉辦「台日保安林論壇」。她說，日本九州「虹ノ松原」保安林和二六一八保安林很像，都位於一處美麗的海灣，也委託NGO經營管理，屆時將邀請日本專家來台座談，讓民眾瞭解國外保安林防災、教育案例。