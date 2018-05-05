〈南部〉防制揚塵 高屏溪浮覆地種西瓜

2018-05-05

七河局出租 核定一百公頃

〔記者李立法／屏東報導〕高屏溪季節性風吹沙帶來空污並影響沿岸居民的坐息，水利署第七河川局除了在河岸沙質地覆蓋乾稻草及植被減少揚塵外，今年並核定一百公頃浮覆地種植西瓜，規範用肥噴藥，瓜農有便宜租地耕種，減少其他河川瓜田污染，國庫增加收入，還能防制揚塵，盼共創三贏。

高屏地區最近兩年冬季降雨量明顯偏低，乾枯的河床及浮覆地在春夏交替季節，常因河口颳往內陸的南風，掀起漫天沙塵，阻礙行車視線，還造成空污影響健康，經濟部每年編列近千萬元防制高屏溪揚塵，但面對大自然的力量，效果有限。

目前高屏溪揚塵防制措施多半採用覆蓋乾稻草及種植狼尾草定沙，減少行水區兩側沙地塵土飛揚，面積約三十公頃，主要集中在萬大橋至里嶺大橋之間河段。

施肥有規範 汛期前須採收

第七河川局副局長黃傭評指出，公部門預算及資源有限，為加強防制揚塵力道，今年該局核准在里嶺大橋至萬大橋之間的浮覆地種植西瓜，每分地租金四千元，不得使用未發酵的有機肥，且汛期前必須採收，陸續放租約一百公頃。

黃傭評表示，過去瓜田在其他河川常因用肥問題引發污染爭議，環保與瓜農生計形成拉扯，若能將瓜田導入寬闊的高屏溪浮覆地，做好用肥噴藥規範，應可減少污染，增加國庫收入，還有助於揚塵防制，未來將持續推動，希望能共創三贏。