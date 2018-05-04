〈台北都會〉路線客製化 新北跳蛙公車再增6線

2018-05-04

〔記者何玉華／新北報導〕新北市今年初推動的「跳蛙公車」APP，提供民眾自創公車路線並募集乘客，至今已有四條路線上路，市府昨天再公布新增六條路線，但必須等到至少廿人預購五天以上的多日票或月票時，公車業者才會行駛。

「跳蛙公車」APP在一月底實施，民眾可自創公車路線並募集乘客達廿人以上，公車業者會在廿天內開闢專車，首波行駛成功的「淡水新市鎮─板橋」早上上班，及「板橋站前路─永和永元路」晚間返家兩條路線，在二月廿六日上路。

但是，「淡水新市鎮─台北市政府」這條路線，出現參與募集人數多、但實際搭乘人數少的窘境；後來，「板橋站前路─永和永元路」路線，連續兩週都只有個位數搭乘，業者不符成本效益已經喊卡。

至少20人預購車票 才開通

市府交通局運輸管理科科長林碧芬說，經過檢討調整，在達到廿人的搭乘需求時，業者會規劃行駛路線及開放線上購票，但需在預定通車日前三天，有廿人以上預購通車當日起連續五天單程票、多日票或月票，才會開通行駛；若未達通車門檻，通車日會延後一週並持續開放線上預購，如果一直未達門檻，會下架路線並退還預購款項。

林碧芬表示，後續闢駛的「三峽─內湖科學園區」線，搭乘人數超過卅人，已接近滿車，未來人數若增加，業者會考慮加開。

6條新路線 多是雙北通勤

交通局昨天公布的六條新增路線，包括「三峽─信義區基隆路」、「中和─樹林」、「木柵─捷運新埔站（經埔墘）」、「板橋（文化路）─文化大學」、「板橋（縣民大道）─文化大學」、「溪園路─敦化南路1段─復興南路1段」。

另有8路線 也開放預購中

已開放預購中的有「台北市政府─樹林」、「自強國中─捷運六張犁站」、「心中市─捷運萬隆站」、「及人中學─捷運奇岩站」、「中和區莒光路─捷運路」、「捷運景安站─三峽」、「亞東醫院─成洲郵局」、「永和─淡水」等路線。