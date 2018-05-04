〈北部〉《桃園》霞雲基地被閒置？ 復興區長：供團體申請

去年6月整理後 即開放租借
〔記者魏瑾筠／桃園報導〕位於復興區的「霞雲探索教育基地」，因救國團屢被質疑占用原住民保留地，去年初移交復興區公所管理，「落實原鄉部落土地正義」。市議員楊朝偉昨質詢說，霞雲基地原為青少年攀岩、攀繩等熱門戰鬥營活動場地，去年初移交後，基地入口始終高掛禁止進入標誌，租用場地的情況冷清，幾乎淪為蚊子館；對此，復興區長曾志湘表示，場地絕未荒廢，去年六月完成整理後，即開放讓機關團體租借使用。
曾志湘坦言，去年一月十日救國團將該基地移交回區公所後，因救國團將保全設備及監視器設備帶走，考量安全問題，且須盤點基地內設備，去年六月前確實沒開放外租使用。
至今有多所學校租借使用
曾志湘說，區公所接手管理後，即進駐砍草班、維修人力，也裝設監視器系統，整理完成後去年六月起開放租借，因該基地原有的攀岩、垂降、高空獨木橋等設施完整，仍是北部地區舉辦戰鬥營的首選地點，至今已有多所學校租借使用，上月中旬還有新生護專近二百名學生前來舉辦活動。
曾志湘說，考量霞雲基地的獨特性質，因此以租借給學校、企業等機關團體使用為主，有意使用的團體可在一個月前向區公所提出申請，並檢附活動計畫表、戰鬥營師資等，經復興區民代表會審核通過，即可使用。他說，基地內有遊戲、餐廳、高空探索區等七處設施，以團體為單位收費，每處每日租金一千元，每月約有一至三組團體租用；他強調，區公所非常盡心維護這個場地，並表示，「基地裡沒有蚊子」。
楊朝偉昨在市府原住民族行政局於市議會進行工作報告時質詢說，一九八三年設置的「霞雲探索教育基地」，原由救國團作為提供學生及青少年攀岩、攀繩等戰鬥營活動場地，是熱門戰鬥營地，每年吸引二萬名學生來此。市府雖將該處收回「落實原住民轉型正義」，但收回後花了大把鈔票改建，還聘請人力管理，結果使用率奇低，幾乎是在關蚊子，不禁揶揄「這叫什麼轉型正義」？
對此，原民局長林日龍表示，復興區為自治區，該處如何運作由復興區管理，原民局只對該基地內都市計畫用地，研議如何不違法的使用。