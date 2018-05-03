〈南部〉富岡漁港候船室 新開張竟沒椅子

2018-05-03

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市富岡漁港候船室昨天重新啟用，大廳卻連一把椅子都沒有，乘客只能站著等船班！台東區漁會總幹事李振元說，正規劃將二樓開闢餐廳，並提供座位。

富岡漁港是台東通往綠島、蘭嶼的港口，旺季時遊客一天超過三千人，港區動線與環境一直被遊客所垢病，台東縣政府將漁港候船室大樓以每月兩萬兩千元租金委託台東地區農會營運，整修裝潢並新設「農特產品精品伴手館」，昨天舉行候船室重新啟用及精品伴手館開幕典禮。

遊客若早到 要站超過1小時

台東地區農會富岡辦事處也遷移到候船室，結合漁會及船運公司辦理代收等多項業務，並增設自動存提款機，跨行連線提款、轉帳等多項服務。

新設的「農特產品精品伴手館」，除販售埤南采風優質品牌農特產品，及提供各鄉鎮市特色的伴手禮，更匯集全台優質農漁會伴手禮。

不過，提供多元全新服務的候船室，馬上有遊客發現候船室連一把椅子也沒有，買了船票之後，沒地方可坐，早到的乘客，一站就要站超過一小時。

區漁會將設餐廳 以後會設置座椅

候船室整修之前，原有座椅供遊客休息。台東縣府說，因為候船室空間小，如果設置座椅，人潮多時，會影響室內動線。

候船室二樓現由台東區漁會管理，總幹事李振元說，目前正規劃開設餐廳，未來設置約卅張椅子供民眾欣賞港景及候船。

縣府同時也表示，富岡觀光魚市場今年將進行第二期改善工程，預計五月十日前拆除完畢舊有攤位，新建工程六月開工，九月底前完工，特別針對港口魚市場環境、停車空間配置、旅運服務設施整建等項目進行通盤性檢討改善。