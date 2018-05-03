〈南部〉（台南）佳佳西市場旅店 7月熄燈

2018-05-03

〔記者邱灝唐／台南報導〕老屋新生是台南近年的觀光亮點，尋找坐落於巷弄中小店或咖啡店一直是遊客走訪府城的樂趣之一。不過，在地經營近十年、位於正興街的佳佳西市場旅店卻於昨日發出公告，將於六月卅日停止住宿服務。

台南觀光業近來傳出許多不利消息，從六福莊退出台南市場、知名景點遊客人數下滑，在在都讓外界擔心府城觀光業是否榮景不再。對此，旅店回應，有許多因素導致停業，儘管住房率是其中一項，但並不是主要原因，而是當今台南的氛圍與二○○九年進駐此地時截然不同，當初團隊看上當地的文化氣息，以文化創意、藝術與旅行為宗旨開設旅店，但現在的價值卻開始轉移，租金變高、騎樓滿租、快速消費轉換率更高等當代的商業期待，並非佳佳所能負荷且貢獻，因此在一番思考下決定停業。

儘管旅店說得相當保守，但租金確實帶來經營的壓力。正興同協會理事長高耀威表示，雖然不清楚也不方便評論旅店的經營狀況，但以國華街為縱軸、正興街為橫軸的整個街廓，正面臨租金上漲的壓力，幅度可從最低三成到最高十倍，其中夾娃娃機店面更以「奇妙」的操作手法，破壞市場行情，他也對「十倍」這種不健康的漲幅感到遺憾。

對此，台南市民宿文化發展協會理事長周榮棠指出，這是每一個新興街區的困擾，房東眼見人潮成功被吸引後，難免想漲房租，僅有少數人願意按捺，早在正興街之前便有古堡街的案例；不過，台南還有下一個即將「爆炸」的區域？周則回應，目前看來已告一段落，就算是正進行景觀改造的海安路，也因當地房租早已達一定水準，應該不至於發生相同狀況。