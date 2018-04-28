〈北部〉大園增設雨水道 前瞻補助逾億元

2018-04-28

民安路段 11月完工

〔記者謝武雄／大園報導〕大園區橫峰里民安路沿線地勢低窪，卻無雨水下水道系統，每逢大雨經常淹水，居民飽受水患之苦，市府爭取前瞻計畫補助辦理「民安路Ｈ幹線支線雨水下水道工程」，已於今年一月十六日開工，預計十一月完工，市長鄭文燦昨天到現場了解施工情形及進度，也提及市府將於中正東路段增設雨水下水道，預定年底招標，徹底解決大園舊市區淹水問題。

中正東路段 年底招標

民安路Ｈ幹線支線雨水下水道工程，將埋設三八○公尺長、管徑一米、長寬各一米的雨水下水道管涵及箱涵，總經費一四二八萬元由中央補助一二六○萬元，預定今年十一月完工；至於中正東路段增設雨水下水道，將興建長寬各一．四米、一．七米、一．八米及二米的箱涵，總長度約一．三公里，工程經費約一億三千萬元，由前瞻計畫補助一億元、市府自籌三千萬元，今年將先編列一千萬元設計監造費用，其餘費用則列入明年預算。

水務局長劉振宇說，為降低施工產生的交通影響，全案採分段開挖施工並於每日上下班尖峰時段，指派義交人員協助交通指揮，並將召開施工前說明會。

劉振宇說，此次是以桃園易淹水地區向前瞻計畫申請雨水下水道建設費用補助，大園地區共申報民安路、中正東路兩個計畫，完工後可使周邊地表逕流雨水，經由雨水下水道工程系統排入新街溪，以解決當地淹水問題。