〈北部〉苗栗3市場 愛心食材平台停擺

2018-04-24

缺乏人力管理 食材保存不易

〔記者鄭名翔、張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府社會處於二○一六年底在苗栗市北苗市場、頭份市中華市場、竹南鎮第二公有市場設置愛心食材交流平台，由攤商提供即期食材供弱勢民眾索取，但因不易保存，再加上缺乏管理，三處皆已停擺；社會處擬輔導平台轉型，藉由媒合弱勢戶直接向商家索取，但又因宣導效果不彰，使得愛心美意大打折扣。

攤商︰賣相差被退貨 不再配合

苗栗市北苗市場攤商抱怨說，他們所提供的食材，雖然賣相不好，但絕對還能食用，有受贈單位缺乏同理心，竟將賣相不好菜退回，讓攤商氣炸，久而久之，攤商根本不想將食材放入愛心平台的箱子，導致運作二、三個月就停擺，而多數在地攤商也有共識，「以後絕對不會再配合這種政策！」

愛心食材交流平台原擬提供市場攤商將當日賣相不佳或剩餘的食材、物資，統一集中後由社區關懷據點或社福機構整理，分送給社區內弱勢家庭或獨居長輩，但實施數月之後就因缺乏人力管理、攤商捐贈意願低，以及食材保存不易等問題，致成效不彰。

轉型改自取 宣傳不足效果不彰

苗縣府社會處長范陽添表示，該平台效果不如預期，因此苗縣府改將平台轉型，透過媒合大賣場、超商、連鎖飲品店、市場攤商等，將剩餘食物直接提供有需要的民眾索取，盼減少食材浪費，同時又能做公益。

但頭份、竹南市場攤商多半不知有此規劃，並反映因景氣不佳，小攤販較難提供多餘食材。而華山基金會頭份天使站長林芝羽也說，因為生鮮食材保存不易，多會婉拒善士直接捐食物。