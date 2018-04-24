〈北部〉促銷母親節禮品 庇護工場推優惠

2018-04-24

〔記者陳昀／桃園報導〕市府昨天舉行「桃園庇護工場母親節禮品聯合促銷嘉年華」，推出檸檬蛋糕、櫻桃派、手工餅乾、無毒蔬菜等禮品，還有洗車服務等，提供母親節限時優惠，民眾可上「桃園市身心障礙者庇護商品easy購網站（http://easygo.tycg.gov.tw/）」選購。

市長鄭文燦出席活動表示，桃園市目前有六家庇護工場，聘用六十六名身心障礙者及七名見習員，希望民眾能用愛心支持他們的產品，營造「善的循環」。

汽車美容預付可升等VIP

市府勞動局身障就業科長黃雪珍指出，伊甸烘焙咖啡屋四月三十日前有九折優惠、樂桃桃咖啡簡餐訂購三十盒以上可打九折、市府庇護商店提供市府員工九折優惠；樂桃桃汽車美容也推出買五送一，預付五次打蠟費用就送一次打蠟並升等為VIP；另外，沁心小站庇護餐坊、美好庇護工場也都有母親節應景商品，詳情可電洽各庇護工場。

鄭文燦說，各庇護工場的產品都具優良品質，「樂桃桃咖啡簡餐坊」通過衛生局健康餐盒的認證，「伊甸烘焙咖啡屋」通過「ISO 9001：2008國際標準系統」驗證，「美好庇護工場」農產品獲得國立中興大學農產品農藥殘留檢測中心檢驗合格，選購期商品不僅能做愛心，更能買到優質產品。

他說，市府今年規劃輔導成立兩家庇護工場，即將完工的公廿四公園將保留原校長宿舍做為庇護工場，民生路正興建的勞工教育大樓一樓也會設置庇護工場。